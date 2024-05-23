"Зеленский должен пойти на второй срок": в ОП рассказали, почему он должен остаться при должности

Речь о формировании рынка земли, уменьшении бюрократии, изменении правоохранительной системы и системы отношения к коррупции, ликвидации олигархии

Владимир Зеленский должен пойти на второй президентский срок. Это ведь необходимо, чтобы завершить работу над реформами.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что выборы возможны только после завершения войны, которое будет юридически зафиксировано, и прекращения военного положения в Украине.

Он говорит, что если не будет угрозы безопасности и ракеты не будут летать по городам каждую ночь, тогда можно будет назначить выборы президента и Верховной Рады.

"Я сторонник того, чтобы безусловно у президента Зеленского был второй срок, потому что нужно завершить очень много запущенных программ. И речь идет не только о касающихся войны, но и о трансформации государственной системы", — отметил советник главы государства.

Подоляк отметил, что речь о формировании рынка земли, уменьшении бюрократии, изменении правоохранительной системы и системе отношения к коррупции, ликвидации олигархии. Он убежден, что эти реформы следует "довести до разумного финала".

"Плюс запущены такие глобальные процессы, которые будут означать интеграцию Украины в совсем другое политическое, экономическое, пространство безопасности", — отметил Подоляк.

Выборы в Украине

Как сообщал Телеграф, в Украине проводить выборы до окончания военного положения не будут. Соответствующий меморандум был подписан представителями всех фракций Верховной Рады.

Сам Владимир Зеленский считает неуместным сейчас проводить выборы президента. По его словам, все усилия следует сосредоточить на победе России.

Следует также добавить, что действующий президент Украины Владимир Зеленский будет считаться легитимным главой государства к победе над Россией. Международные партнеры поддерживают подобный подход.