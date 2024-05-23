"Зеленський має піти на другий термін": в ОП розповіли, чому він має залишитись на посаді

Мова про формування ринку землі, зменшення бюрократії, зміну правоохоронної системи та системи ставлення до корупції, ліквідацію олігархії

Володимир Зеленський має піти на другий президентський термін. Адже це необхідно, щоб завершити роботу над реформами.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Він підкреслив, що вибори можливі лише після завершення війни, яке буде юридично зафіксовано, та припинення воєнного стану в Україні.

Він каже, що коли не буде загрози безпеки і ракети не літатимуть щоночі по містах, тоді можна буде призначити вибори президента та Верховної Ради.

"Я прихильник того, щоб безумовно у президента Зеленського був другий термін, бо треба завершити дуже багато запущених програм. І йдеться не лише про ті, що стосуються війни, але й ті, що стосуються трансформації державної системи", — зазначив радник глави держави.

Подоляк зауважив, що мова про формування ринку землі, зменшення бюрократії, зміну правоохоронної системи та системи ставлення до корупції, ліквідацію олігархії. Він переконаний, що ці реформи потрібно "довести до розумного фіналу".

"Плюс запущені такі глобальні процеси, які означатимуть інтеграцію України в зовсім інший політичний, економічний, безпековий простір", — зауважив Подоляк.

Вибори в Україні

Як повідомляв "Телеграф", в Україні проводити вибори до закінчення воєнного стану не будуть. Відповідний меморандум було підписано представниками всіх фракцій Верховної Ради.

Сам Володимир Зеленський вважає недоречним зараз проводити вибори президента. За його словами, всі зусилля слід зосередити на перемозі над Росією.

Варто також додати, що чинний президент України Володимир Зеленський буде вважатися легітимним главою держави до перемоги над Росією. Міжнародні партнери підтримують такий підхід.