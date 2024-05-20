Электронные направления на ВВК: когда в приложении "Резерв+" появится новая функция

ВЛК для военнообязанных должна быть максимально удобной

В новое приложение "Резерв+" планируют добавить функцию электронных направлений на военно-врачебную комиссию (ВВК) для военнообязанных. Это должно произойти в ближайших обновлениях.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона. По ее словам, это должно снять нагрузку с территориальных центров комплектования (ТЦК).

"То есть фактически не совершая визит в ТЦК и СП для того, чтобы исключительно получить направление на ВВК, мы сможем его в удобном виде получить в приложении", — пояснила она.

Черногоренко подчеркнула, что нужно оцифровывать процесс взаимодействия граждан и ВЛК.

"Работаем над этим, чуть позже выйдем с нашим анонсом, что мы делаем и в контексте работы ВЛК. Но в целом план следующий — чтобы и ТЦК и СП, и военно-врачебная комиссия для военнообязанных были максимально удобными, большинство процессов были цифровыми, те, которые только можно сделать цифровыми, и чтобы это было удобно для граждан", — добавила заместительница.

По ее словам, уже к концу июня или в начале июля Минобороны должны иметь совсем другую революционную картину.

Ранее "Телеграф" писал, что в Раде рассказали, сколько украинцев уже обновили свои данные через "Резерв+".