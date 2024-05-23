Нужно ли срочно вносить данные о недвижимости в Реестр и что будет, если этого не сделать – объяснили в Госгеокадастре

Разрушенное жилье, потерянные документы – если данные о недвижимости внесены в базу данных при любых обстоятельствах у его владельцев будет гораздо меньше проблем

Юристы в соцсетях подняли панику по поводу не внесенных в Государственный реестр недвижимого имущества данных. По их словам, если информация о праве собственности на квартиру, дом или земельный участок не будет внесена в Госреестр до конца года, собственник может лишиться имущества.

Что происходит и стоит ли паниковать, "Телеграфу" эксклюзивно рассказал глава Государственной службы Украины по геодезии, картографии и кадастру Дмитрий Макаренко.

И.о. главы Госгеокадастра разложил ситуацию на несколько составляющих.

– Во всяком случае, желательно, чтобы все документы – от паспорта до документов на имущество – были в порядке и все данные внесены в соответствующие реестры. Здесь никакой паники быть не должно, – объяснил Макаренко. – Более того, данные в реестрах желательно время от времени проверять.

Глава регулятора объяснил детали на примере документов на собственность на земельные участки.

– Государственный земельный кадастр сегодня наполнен ориентировочно где-то на 75%, – говорит Дмитрий Макаренко. – История земельных отношений в Украине достаточно длинная. Система, которая сегодня называется Государственный земельный кадастр, запустилась только 1 января 2013 года. До этого существовал бумажный государственный реестр земель.

До 2013 года издавали государственные акты, документы на право собственности по земельным паям и многие другие документы. Их все равно нужно приводить в соответствие с действующими нормами Государственного земельного кадастра и вносить в реестр.

По словам Дмитрия Макаренко, до 2013 года было много случаев, когда выдавали государственные акты на право собственности на условный земельный участок без кадастрового номера.

– Наличие такого государственного акта уже свидетельствует о праве человека на владение своим участком, – продолжает и.о. председателя Госгеокадастра. – Но нужно сделать еще несколько шагов, чтобы довести это право до логического завершения процедуры оформления документов.

Иначе этого участка не будет в кадастре. А если орган местного самоуправления не видит этот участок и не знает о существовании государственного акта на эту землю, он может принять решение о передаче этой территории в собственность другому гражданину.

Правда, уточняет эксперт, изменение статуса территории, передача ее в другую собственность может произойти только после войны. В период действия военного положения приватизация и отвод земельных участков не применяется.

Если решением местных властей участок будет передан другому собственнику, только суд сможет отменить это решение.

Также глава Госгеокадастра описал алгоритм действий для граждан, имеющих документы на земельный участок без кадастрового номера.

– Прежде всего, нужно обратиться к сертифицированному инженеру – землеустроителю, заключить с ним договор и показать документы, – объясняет он. – Землеустроитель готовит документацию по землеустройству, электронный документ и вносит его в кадастр.

После регистрации в кадастре появляется только объект, то есть самый земельный участок. После этого гражданин должен взять выписку из Государственного земельного кадастра и зарегистрировать право на участок в Минюсте.

Далее, по словам Дмитрия Макаренко, электронные системы двух ведомств синхронизируют информацию, обмениваются данными. И только после этого Госреестр отображает полную информацию об участке и его владельце.

– С этим действительно лучше не медлить, – прокомментировал заявления юристов Макаренко. – Даже если вы уверены, что у вас есть документы на недвижимость, лучше проверить правильность внесения данных в реестры.

Да, сегодня публичная кадастровая карта закрыта, но сервисы Госгеокадастра работают. То есть, если на государственном акте есть кадастровый номер, вы можете зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Госгеокадастра, ввести кадастровый номер, запросить информацию о владельце и получить подтверждение, что у вас все хорошо.

Главное – не паниковать. Если сведений нет, это не значит, что все пропало. Просто нужно собрать документы на земельный участок и обратиться в Госгеокадастр или наши территориальные органы, чтобы проверить сведения в Государственном земельном кадастре и Фонде документации по землеустройству и оценке земель и найти причину – что не так, советует Дмитрий Макаренко. Есть много нюансов, но в любом случае обнаруживаются правильные алгоритмы решения проблемы.

Напомним, ранее Дмитрий Макаренко объяснил, что не столько с картами Украины.

Больше о земельных вопросах читайте на сайте "Телеграф" в статье: "Где в Украине самая дорогая земля и как старые карты вредили россиянам, — рассказал глава Госгеокадастра".

Завтра, 24 мая, в 09:00 выйдет вторая часть интервью Дмитрия Макаренко о том, как составляют реестр заминированных земель, какие новые функционалы вводит кадастр, как упростили работу нотариусов и формируется цена земли.