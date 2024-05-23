Карты Украины безнадежно устарели: сколько стоит оцифровать все наши территории

Новые карты были созданы только для 3 городов Украины

Топографические карты Украины уже давно безнадежно устарели. Дело в том, что рельеф местности постоянно меняется, например, где-то болото высохло, где лес срубили, где создали новую посадку. Эта проблема очень остро встала во время полномасштабного вторжения, так как все эти данные важны для военных. Однако и после войны данная информация будет востребованной, в частности, для восстановления страны и во многих других сферах. В то же время для создания новых цифровых карт необходим большой бюджет.

Об этом рассказал и.о. главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Дмитрий Макаренко в интервью "Телеграфу" для статьи "Где в Украине самая дорогая земля и как старые карты вредили россиянам".

Он объяснил, что новая цифровая карта страны, которую нужно создавать с нуля, нам необходима не только для послевоенного выставления, но и для множества других различных сфер. Однако на это уйдут миллионы долларов.

"На это нужен большой бюджет. Покрыть цифровой топографической картой масштабом 1:10 000 всю территорию Украины в границах 1991 года будет стоить более 120 млн долларов. Стоимость создания карты одного квадратного километра в масштабе 1:10 000 по рыночным ценам стоит от 7 до 8,5 тыс. грн. Это для бюджета Украины даже в довоенное время – нереальная цифра. Поэтому мы активно работаем с донорами, ведем переговоры о финансировании такой работы", — рассказал он.

По словам Макаренко, в 2023 году такие карты были созданы для трех городов Украины – Одессы, Николаева, Херсона. К ним уже есть доступ у различных органов власти.

"Доноры поддержали нас в этой работе именно в контексте послевоенного восстановления. Эти карты позволяют увидеть и проанализировать ситуацию на момент вторжения. Сейчас они переданы Госкартгеофонду и могут предоставляться органам власти, органам местного самоуправления и т.д", — сказал Макаренко.

Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ просили новые карты Украины, а их не было.