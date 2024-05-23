Солнечная электростанция на балконе во время блекаута – реально ли поможет, сколько стоит и можно ли сэкономить

Начать экономить с помощью солнечной энергии можно с 5 тысяч гривен, но есть нюансы

Проявившиеся в Украине с середины мая проблемы с электроэнергией заставили "Укрэнерго" ввести графики почасовых отключений, а граждане задумались о том, как обеспечить себя электроэнергией. Если в первую военную зиму популярностью пользовались дизельные и бензиновые генераторы, то теперь все чаще стали устанавливать мини-солнечные электростанции.

"Телеграф" разбирался в том, сколько будет стоить установка малой солнечной электростанции (СЭС), стоит ли ее ставить, где это возможно, и можно ли на этом заработать. Как оказалось, в этом вопросе много важных нюансов и нет мелочей.

Какую солнечную электростанцию ​​следует брать

Прежде всего, стоит разобраться, какие СЭС существуют, в чем их плюсы и минусы, и какую лучше брать.

Все мини-СЭС делятся на два основных типа – сетевые и гибридные. Как следует из названия, разделение производится по принципу работы, в первом случае станция может работать только при подключении в электрическую сеть, во втором это не обязательно.

Так, сетевая СЭС состоит из солнечных панелей, инвертора для превращения солнечной энергии в переменный ток и ряд другого оборудования. Весь этот комплект имеет очень серьезный изъян – для его работы нужна работающая электрическая сеть, то есть грубо говоря, работающая розетка. Преимущество — дешевизна. Это помогает серьезно повысить окупаемость оборудования.

В то же время, если вы хотите с помощью СЭС получать электроэнергию в период блекаута или почасовых отключений, то сетевая солнечная электростанция для вас бесполезна – она просто не будет включаться.

Другое дело – гибридная СЭС, получившая свое название от того, что ее работа никак не зависит от наличия у вас электричесва. Это достигается благодаря аккумуляторам, входящих в комплект ее оборудования в отличие от сетевой СЭС. Солнечные панели позволяют генерировать энергию, а аккумуляторы – накапливать электроэнергию и пользоваться ею, по желанию – когда нет сети или есть необходимость сэкономить.

По этой причине, если вы хотите подстраховаться на случай отключений или совсем не зависеть от внешнего электроснабжения, следует покупать гибридную СЭС.

Квартира или дом – где ставить

Следующий вопрос – где поставить СЭС и ответ на него очень непростой, потому что весь комплект электростанции занимает немало места.

"Главное, в чем нуждается система – это место. Место установки инвертора, место для аккумуляторов, место для солнечных панелей. И это место далеко не во всех квартирах, к сожалению. Поэтому, по моему мнению, собственная СЭС лучше подходит для частного дома. А владельцам квартир лучше объединиться и строить централизованные решения на базе ОСМД, что будет намного дешевле", — объясняет глава Ассоциации солнечной энергетики Украины (АСЕУ) Сергей Ручко.

Как подчеркивает эксперт, у владельцев квартир могут быть проблемы с монтажом именно солнечных панелей, нуждающихся в достаточно большой площади. Обычно владельцы квартир ограничиваются площадью балкона.

Второй важный момент при выборе места, в котором вы хотите устанавливать гибридную СЭС – объем потребляемой вами электроэнергии, влияющий на мощность электростанции, ее габариты и цену.

По словам Сергея Ручко, каждый случай уникален, и зависит от собственного потребления дома или квартиры. Поэтому главное – правильный расчет, с учетом всех нюансов.

В то же время производители некоторых СЭС с производительностью до 3 кВт гарантируют производство около 150 кВт/ч в месяц в зимнее время, чего для большинства квартир вполне достаточно. Правда, Сергей Ручко утверждает, что из 3-х кВт панелей будет 50-100 кВт/ч в месяц зимой, если чистить снег, а иногда пасмурная погода стоит неделями.

Также в Сети можно найти предложения по установке солнечных панелей на балконе. При этом, как предупреждают их продавцы, мощности последних хватит на зарядку телефонов и работу некоторых бытовых приборов, но и стоит это лишь около 10 тысяч гривен.

Цена вопроса

Следующий вопрос – финансовый, сколько придется отдать за гибридную СЭС? Как предупреждает Сергей Ручко, цена может меняться в очень больших пределах – в зависимости от производителя оборудования, использованных технологий, сервиса, емкости тех же аккумуляторов.

"Поэтому следует выделять до 5 тысяч долларов, на автономную СЭС 5 кВт вместе с аккумуляторами. Но при подключении "зеленого тарифа" и неизбежного подорожания электроэнергии они окупятся уже через 5 лет. К сожалению, люди иногда рискуют домом ради экономии в несколько десятков тысяч гривен, покупая сомнительные варианты с минимальной гарантией. Такого я не понимаю", – констатирует собеседник "Телеграфа".

В общем по словам эксперта, что-то более или менее подходящее начинается примерно с 3 тысяч долларов, а верхний предел вообще сосчитать трудно. Та же СЭС с мощностью до 3 кВт с учетом ее монтажа обойдется чуть менее 3 тысяч долларов.

В крайнем случае можно подстраховаться и обзавестись солнечной панелью на балконе, что будет стоить в разы меньше, но эти решения имеют свои недостатки.

Солнечные панели на балконе

Предположим вы поняли, что СЭС вам не по карману или не по площади квартиры, но есть вариант и в этом списке – солнечные панели для балкона. Впрочем, тут следует сразу оговориться – если вы хотите с их помощью спасаться от блекаута, это у вас вряд ли получится.

Так, по словам Сергея Ручко, имеющиеся сегодня в продаже солнечные панели на балконах имеют весьма небольшие объемы выработки электроэнергии. Это сильно зависит от их мощности, времени года (летом лучше всего), стороны света (на севере ожидать солнца не стоит) и других факторов.

Дешевый вариант

К примеру, вы решили сэкономить и купить самые дешевые панели по 50 ватт стоимостью 2500 гривен. По габаритам на балконе вы сможете разместить 2-3 таких панели, вот только электроэнергии вы с них получите очень немного. По словам Сергея Ручко, зимой это будут в лучшем случае 1,5 кВт/ч электроэнергии, летом показатель вырастет до 5-7 кВт/ч. Для понимания объема, сутки работы холодильника это минимум 0,5 кВт/ч. Иначе говоря, солнечная панель не обеспечит вас электроэнергией во время отключений света, правда поможет накопить объем, достаточный для того чтобы зарядить телефон или ноутбук. Но в таком случае проще и дешевле приобрести павербанк, что обойдется всего около 1000 гривен.

Средний вариант

Чуть лучший вариант – покупка более мощной солнечной панели на 200 Ватт. Такая покупка обойдется вам также примерно от 5 тысяч гривен, но из-за габаритов вы вряд ли поместите больше одной панели. Однако вы сможете рассчитывать получить от них от 3-4 кВт/ч в месяц зимой до примерно 10-12 летом. Прибавка конечно ощутимая, но в случае блекаута, и эта панель вас не спасет.

Самый дорогой

Наконец, самая мощная панель в 400 Ватт обойдется от 6 до 12-15 тысяч гривен и сможет обеспечить в среднем 25-30 кВт/ч в месяц, в зависимости от сезона. По подсчетам СМИ — это уже более серьезный объем и позволит обеспечить работу интернет-роутера, маленького холодильника и ноутбука.

Словом, покупка и установка солнечных панелей на балкон не сможет сделать энергонезависимым, но позволит сэкономить свои расходы.

Подведем итоги

Так, при покупке панели в 400 Ватт за 10 тысяч гривен, за год можно получить примерно 300-350 Квт/ч электроэнергии, что при нынешнем тарифе в 2,64 грн за 1 Киловатт дает примерно на 900-1000 гривен условно "бесплатной" электроэнергии. То есть, окупаемость солнечной панели составит в зависимости от ее цены от 6 до 12 лет. При этом следует помнить, дешевый товар не всегда лучший выбор, а проработать одна панель может до 25 лет, то есть после 6-12 лет работы от нее пойдет "чистая" прибыль.

Какие панели лучше брать на балкон

Впрочем, на деле солнечная панель на балконе может окупиться быстрее, ведь уже в июне украинцам могут поднять тариф на электроэнергию. В Минтопэнерго не назвали точных цифр, но пообещали, что он окажется "посильным" для населения.