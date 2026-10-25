Не выбрасывайте бабушкины антресоли: из них можно сделать незаменимую вещь для современного интерьера

Как сделать гардеробную из старых антресолей

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Украинка показала, как можно использовать материал от старых антресолей. Им удалось превратить их в современную гардеробную.

Видео результата автор показала в соцсети TikTok. Материалы, остающиеся после демонтажа антресолей, обычно идут на свалку. Однако автор видео показала, как их можно использовать для современного ремонта. Они сделали из старых антресолей большую гардеробную, которая выглядит очень удобно и аккуратно.

Антресоль — это полка или закрытый шкафчик для хранения вещей, которые редко используются. Раньше такая конструкция была чуть ли не в каждой советской квартире, обычно в прихожей или кухне (часто и там и там).

Эта конструкция смотрится не очень хорошо, поэтому в старых квартирах во время ремонта антресоли обычно разбирают. Преимущественно антресоли в советских квартирах делали из ДСП (древесностружечных плит) или деревянного бруса в основе каркаса. Для задних стенок и днища использовали дешевую и тонкую ДВП (крепкие плиты из прессованных древесных волокон), а дверцы часто делали из фанеры или деревянных щитов.

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