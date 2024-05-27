Укр

Дело о силовом разгоне участников Майдана закрыто, названа причина

Автор
Инна Дёмина Инна Дёмина
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На фото граница силовиков на Майдане Незалежности во время попытки силового разгона Евромайдана, 19 февраля 2014 года Новость обновлена 27 мая 2024, 10:06
На фото граница силовиков на Майдане Незалежности во время попытки силового разгона Евромайдана, 19 февраля 2014 года. Фото ЕРА

Причина – истечением срока давности дела

Шевченковский суд Киева закрыл дело о разгоне на Майдане мирных участников акции 30 ноября и 1 декабря 2013 года. Такое решение было принято 24 мая.

Причина – истечением срока давности дела. Об этом пишет Цензор.нет.

С подозреваемых сняли все обвинения и отменили арест с их имущества. Потерпевшие возражали, но содержание закона было на стороне обвиняемых.

Во время заседания в зале были только прокуроры, четверо обвиняемых, один адвокат и двое потерпевших.

Следует отметить, что всего в связи с истечением сроков давности по состоянию на начало апреля этого года суды закрыли уже 50 разнообразных "дел Майдана". Те, что сейчас рассматриваются — тоже в зоне риска.

Напомним, что в ночь на 30 ноября 2014 года на Майдане находились около 400 митингующих. Уже неделю они протестовали против отказа властей от курса на ЕС. В четыре утра привезли элементы конструкции, для сбора новогодней елки.

Тогда же отряды милиции в составе 2000 человек, оцепили митингующих и начали силовой разгон. Людей били дубинками.

В ту ночь в результате действий "Беркута" пострадали не менее 79 человек.

Недавно ДБР сообщило о подозрении главам ФСБ и Росгвардии, а также другим чиновникам РФ.

Ранее "Телеграф" сообщил, что ГБР завершило досудебное расследование дела шести бывших милиционеров, причастных к расстрелам на Майдане зимой 2013-2014 годов. Дело по ним передано в суд. Подозреваемые скрываются от правосудия в России и даже получили гражданство страны-агрессора.

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