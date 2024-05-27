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Справу про силовий розгін учасників Майдану закрито, названа причина

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Інна Дьоміна Інна Дьоміна
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На фото кордон силовиків на Майдані Незалежності під час спроби силового розгону Євромайдану, 19 лютого 2014 року Новина оновлена 27 травня 2024, 10:06
На фото кордон силовиків на Майдані Незалежності під час спроби силового розгону Євромайдану, 19 лютого 2014 року. Фото ЕРА

Причина — закінченням строку давності справи

Шевченківський суд Києва закрив справу щодо розгону на Майдані мирних учасників акції 30 листопада та 1 грудня 2013 року. Таке рішення було прийняте 24 травня.

Причина — закінченням строку давності справи. Про це пише Цензор.нет.

З підозрюваних зняли усі обвинувачення і скасували арешт з їхнього майна. Потерпілі заперечували, але зміст закону був на боці обвинувачених.

Під час засідання у залі були лише прокурори, четверо обвинувачених, один адвокат та двоє потерпілих.

Загалом у зв'язку із закінченням строків давності, станом на початок квітня цього року, суди закрили вже 50 різноманітних "справ Майдану". Ті, що ще розглядаються — теж в зоні ризику.

Нагадаємо, що у ніч на 30 листопада 2014 року на Майдані перебувало близько 400 мітингувальників. Вже тиждень вони протестували проти відмови влади від курсу на ЄС. О четвертій ранку привезли елементи конструкції, для збору новорічної ялинки.

Тоді ж загони міліції у складі 2000 осіб, оточили мітингувальників і почали силовий розгін. Людей били кийками.

В ту ніч внаслідок дій "Беркуту" постраждали щонайменше 79 осіб.

Нещодавно ДБР повідомило про підозру головам ФСБ та Росгвардії, а також іншим чиновникам РФ.

Раніше "Телеграф" повідомив, що ГБР завершило досудове розслідування справи шести колишніх міліціонерів, які причетні до розстрілів на Майдані взимку 2013-2014 років. Справу щодо них передано до суду. Наразі підозрювані ховаються від правосуддя в росії і навіть отримали громадянство країни-агресора.

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