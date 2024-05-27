Около суток без связи: главреда "Экономической правды" удерживают в ТЦК на Одесчине, подробности

Около суток мужчина не выходил на связь

Уже около суток редактора "Экономической правды" Дмитрия Денкова удерживают сотрудники территориального центра комплектования города Белгород-Днестровский Одесской области. Его задержали и забрали телефон.

Об этом сообщает главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева. По его словам, у Денкова нет возможности выйти на связь со своими родными.

"По нашим данным, Дмитрия задержали, забрали телефон и все средства связи. Около суток мы не знали, где он находится, потому что он не выходил на связь", — пишет "УП".

После того как родители Дмитрия подали в полицию заявление на розыск, выяснилось, что он находится в Территориальном центре комплектования в Белгород-Днестровском.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Одесской области сотрудники ТЦК якобы "запаковали" в бус 14-летнего парня и вывезли в сторону села Червоный Яр. В микроавтобусе ему наносили удары автоматом по спине. Парня избили и связали пластмассовой стяжкой. Затем якобы когда они узнали, сколько ему на самом деле лет, то отпустили на трассе. В ТЦК заявили, что по данному факту начата служебная проверка.