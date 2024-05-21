В приложении "Резерв+" появится новый функционал: в Минобороны рассказали, когда запустят QR-коды

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В Украине после запуска приложения "Резерв+" будут введены QR-коды, которые позволят должностным лицам проверить информацию о военнообязанном в любом месте. Работать они начнут с 18 июня.

Об этом рассказала в эфире единого марафона новостей заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко. По ее словам, в настоящее время информация в приложении носит информационный характер, а также обеспечивает открытость и прозрачность государственного реестра.

По ее словам, в настоящее время приложение позволяет человеку понять, что о нем знают государство и ТЦК, а также подкорректировать информацию, если она не соответствует действительности.

"С 18 июня мы планируем запустить QR-код и соответственно функционал приложения, благодаря которому можно этот QR-код считать. Благодаря этому должностные лица из ТЦК или нацпола могут проверить информацию из реестра", — говорит она.

Черногоренко добавила, что это позволит выписке из реестра иметь ту же юридическую силу, что и бумажные документы.

Как сообщалось ранее, в Минобороны объяснили, что в новом законодательстве такого понятия как "электронная повестка" не существует, а потому никто их через "Резерв+" получать не будет.