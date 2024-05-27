Почему данные в "Резерве+" неточные и какие изменения будут ждать функционал

Звание, фамилии, даты – все неправильно

Недавний старт "Резерв+" от Минобороны разочаровал огромное количество пользователей из-за багов и ошибочных персональных данных. В ведомстве признали критические погрешности и назвали причины масштабных ошибок.

В пресс-службе МО рассказали "Телеграфу", что виной всех неточностей стал человеческий фактор.

"Это именно операторы ТЦК внесли неактуальную информацию или внесли ее не полностью. И стоит отметить, что реестр Оберег взаимодействует с другими государственными реестрами и может верифицировать информацию, но это происходит по запросу, а не автоматически ", — объясняют в пресс-службе Минобороны.

Несмотря на все неудобства, ведомство обещает в ближайшее время реализовать в "Резерве+" возможность актуализации других сведений и внедрить QR-код как военно-учетный документ.

А летом мы сможем увидеть "Армию+" – отдельное приложение для действующих военных. Ведь именно их наплыв вдобавок повлек за собой такую ​​большую нагрузку.

В оборонном ведомстве понимали, что приложение повлечет за собой большой ажиотаж, но что тысячи людей наголову разгромят такой электронный кабинет — не ожидали. К тому же разработка происходила наспех.

Почему Министерство обороны не учло все риски еще в начале, почему приложение не интегрировали в "Действие" и можно ли будет исправить ошибки без визита в ТЦК, читайте в полном материале "Телеграфа" во вторник, утром.