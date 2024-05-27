Придется потерпеть: в Кабмине сказали, когда ситуация со светом в Украине может улучшиться
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27 мая лимиты электроснабжения для бытовых и промышленных потребителей будут действовать в период с 06:00 до 24:00
Украинцам рассказали, что ситуация в энергосистеме может улучшиться. Но произойдет это не раньше августа-сентября.
Такое заявление сделал советник премьер-министра по энергетике Юрий Бойко в эфире КИЕВ24.
"Когда мы говорим об улучшении ситуации в энергосистеме в августе-сентябре, то надо понимать, что к этому времени будут завершены ремонты на тех станциях, которые получили повреждения. С другой стороны, будет много солнца, но оно уже не должно быть жарким. То есть температура будет как на прошлой неделе, когда ограничения были незначительны.", — пояснил он.
При этом чиновник отметил, что отключения света в Украине будут длительный промежуток времени.
Отключение света 27 мая
Сегодня лимиты электроснабжения для бытовых и промышленных потребителей будут действовать в период с 06:00 до 24:00. Отключения будут происходить во всех регионах Украины.
В то же время, объекты критической инфраструктуры от электроснабжения отключаться не будут.
Напомним, что из-за атак российской армии на объекты энергоструктуры Украины по всей стране 14 мая ввели отключения света. В некоторых областях они были экстренными, а в некоторых придерживались графиков. В энергосистеме страны не хватало и продолжает не хватать мощностей, чтобы обеспечить всех потребителей электроэнергией одновременно.
Ранее "Телеграф" сообщил, что ДТЭК назвал часы, когда не будет света в Киеве.