Придется потерпеть: в Кабмине сказали, когда ситуация со светом в Украине может улучшиться

27 мая лимиты электроснабжения для бытовых и промышленных потребителей будут действовать в период с 06:00 до 24:00

Украинцам рассказали, что ситуация в энергосистеме может улучшиться. Но произойдет это не раньше августа-сентября.

Такое заявление сделал советник премьер-министра по энергетике Юрий Бойко в эфире КИЕВ24.

"Когда мы говорим об улучшении ситуации в энергосистеме в августе-сентябре, то надо понимать, что к этому времени будут завершены ремонты на тех станциях, которые получили повреждения. С другой стороны, будет много солнца, но оно уже не должно быть жарким. То есть температура будет как на прошлой неделе, когда ограничения были незначительны.", — пояснил он.

При этом чиновник отметил, что отключения света в Украине будут длительный промежуток времени.

Отключение света 27 мая

Сегодня лимиты электроснабжения для бытовых и промышленных потребителей будут действовать в период с 06:00 до 24:00. Отключения будут происходить во всех регионах Украины.

В то же время, объекты критической инфраструктуры от электроснабжения отключаться не будут.

Напомним, что из-за атак российской армии на объекты энергоструктуры Украины по всей стране 14 мая ввели отключения света. В некоторых областях они были экстренными, а в некоторых придерживались графиков. В энергосистеме страны не хватало и продолжает не хватать мощностей, чтобы обеспечить всех потребителей электроэнергией одновременно.

Ранее "Телеграф" сообщил, что ДТЭК назвал часы, когда не будет света в Киеве.