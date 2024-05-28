Путин опять запел о легитимности Зеленского и спихнул на НАТО вину за бои на Харьковщине

Диктатор сделал резкое заявление в сторону НАТО

Во вторник, 28 мая, российский диктатор Владимир Путин проводит пресс-подход к российским СМИ в аэропорту Ташкента. В ходе своего выступления он сделал множество нелепых заявлений, в частности о наступлении на Харьковщину, президенте Украины Владимире Зеленском, а также об ударах по территории РФ и НАТО.

Российский "лидер" заявил, что согласно Конституции Украины продление полномочий предусматривается для ВР, но не для президента. Диктатор подчеркнул, что полномочия верховной власти передаются спикеру парламента.

"Первое, что на виду и что мне докладывают, заключается в том, что Конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Рады, а про продление полномочий президента Украины — ничего не сказано", — сказал Путин.

Также он сказал, что "по предварительной оценке, единственной легитимной властью в Украине остаются парламент и спикер Верховной Рады".

"По своей сути украинская государственность основана на идее не президентской, а парламентской республики, вполне логично, что так выстроена сама Конституция и правовые акты, которые принимались на ее основе", — отметил диктатор.

В то же время Путин прокомментировал обсуждения Запада дать Киеву разрешение бить оружием по территории РФ. Российский "лидер" попытался припугнуть Альянс:

"Представители стран НАТО должны отдавать отчет с чем они играют, — сказал он, добавив, что "постоянная эскалация приведет к серьезным последствиям".

Помимо того, он попытался обвинить, что события, которые происходят на подступах к Харькову, виновато НАТО.

"Все идет вокруг событий на подступах к Харькову, так это же они (страны НАТО) спровоцировали эти события у Харькова", — заявил Путин.

Справка: 20 мая 2024 года прошло ровно пять лет со дня вступления Владимира Зеленского в полномочия президента Украина. В условиях мирного времени это бы говорило о прекращении его полномочий на свой должности, но в условиях полномасштабной войны он продолжает оставаться легитимным.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время своей поездки в Китай Путин заявил, что для России вопрос о легитимности Зеленского имеет значение, поскольку "судьбоносные документы следует подписывать с легитимными властями".