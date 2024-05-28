В Минобороны прокомментировали слова нардепа о сокращении сроков подготовки мобилизованных

Рассказали о действующих сроках

Сроки прохождения подготовки новых мобилизованных в учебных центрах не изменяются. Такое заявление сделали в Минобороны после того, как сегодня, 28 мая, народный депутат Украины Валентин Наливайченко заявил об обратном, а именно о том, что сейчас срок обучения составляет полтора месяца вместо определенных законом двух месяцев.

О том, что сроки подготовки не меняются, сообщили источники "Телеграфа" в Минобороны. Отметили, что все и дальше будет происходить согласно действующему законодательству.

"БОВП (базовая общевойсковая подготовка) — 30 суток по закону Украины. Профессиональная подготовка в зависимости от военно-учетной специальности от 14 суток до 50 суток. После этого еще коллективная подготовка до 15 суток", — прокомментировали в Минобороны.

Напомним, ранее "Телеграф" подробно разбирал новый закон о мобилизации, который недавно начал действовать в Украине. Подробная инфографика и все, что изменится для военнообязанных в нашем материале.