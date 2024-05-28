В Міноборони прокоментували слова нардепа про скорочення строків підготовки мобілізованих

Розповіли про чинні строки

Терміни проходження пыдготовки нових мобілізованих у навчальних центрах не змінюються. Таку заяву зробили у Міноборони після того, як сьогодні, 28 травня, народний депутат України Валентин Наливайченко заявив про зворотнє, а саме про те, що нині термін навчання складає півтора місяця, замість визначених законом двох місяців.

Про те, що строки підготовки не змінюються повідомили джерела "Телеграфу" у Міноборони. Зазначили, що все й надалі буде відбуватися згідно з чинним законодавством.

"БЗВП (базова загальновійськова підготовка) — 30 діб згідно з законом України. Фахова підготовка залежно від військово-облікової спеціальності від 14 діб до 50 діб. Після цього ще колективна підготовка до 15 діб", — прокоментували у Міноборони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" детально розбирав новий закон про мобілізацію, який нещодавно почав діяти в Україні. Детальна інфографіка та все, що зміниться для військовозобов’язаних читайте у нашому матеріалі.