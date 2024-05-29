Уехала из Украины в ЕС и тусит на Кипре: как раньше выглядела скандальная пограничница Плантовская и как выглядит сейчас (фото)

"Телеграф" сделал для своих читателей подборку фото девушки

Экс-пресс-офицер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Иванна Плантовская, которая в прошлом году попала в громкий скандал, снова появилась в информационном поле. На этот раз сеть взорвало видео, где девушка поет песни российских исполнителей.

На волне интереса к последним новостям о ней, "Телеграф" решил вспомнить как девушка выглядела раньше. Для читателей мы нашли фото юной Иванны Плантовской.

Напомним, что сейчас бывшая пресс-офицер ГПСУ живет в Европе и продолжает вести роскошную жизнь. В середине мая девушка выложила в своем Instagram фото с отдыха на Кипре.

Фото юной Иванны Плантовской до сих пор можно найти в сети на старой и заброшенной еще в 2014 году страничке запрещенной ныне в Украине соцсети Вктонтаке.

Снимки девушки выложены в период с 19 февраля 2012 года по 11 марта 2012 года. Иванне Плантовской на них около 14-и лет.

Кроме того, в интернете можно найти видео прошлых лет, где поет гламурная дива — капитан Плантовская.

Впрочем, судя по последнему скандалу, девушка продолжает петь и сейчас. В соцсети она нередко выкладывает видео, где поет песни российских исполнителей.

Ранее "Телеграф" рассказывал читателям, что послужило причиной громкого скандала вокруг Плантовской. Известность девушка обрела после того, как в интернете стали бурно обсуждать ее фото с новогоднего отдыха в Париже во время войны. В результате Иванну сначала переведели из Одессы в Житомирский пограничный отряд. А после и совсем уволили из ГПСУ.