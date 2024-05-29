Виїхала з України до ЄС і тусуэться на Кіпрі: як раніше виглядала скандальна прикордонниця Плантовська і як виглядає зараз (фото)

"Телеграф" зробив для своїх читачів добірку фото дівчини

Експресофіцер Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Іванна Плантовська, яка торік потрапила до гучного скандалу, знову з’явилася в інформаційному полі. На цей раз мережу підірвало відео, де дівчина співає пісні російських виконавців.

На хвилі інтересу до останніх новин про неї, "Телеграф" вирішив згадати, як дівчина виглядала раніше. Для читачів ми знайшли фото юної Іванни Плантовської.

Нагадаємо, що зараз колишня пресофіцерка ДПСУ живе в Європі та продовжує вести розкішне життя. У середині травня дівчина виклала у своєму Instagram фото з відпочинку на Кіпрі.

Фото юної Іванни Плантовської досі можна знайти в мережі на старій і покинутій ще у 2014 роцы сторінці забороненої нині в Україні соцмережі Вктонтаку.

Знімки дівчини викладені у період з 19 лютого 2012 року до 11 березня 2012 року. Іванні Плантовській на них близько 14 років.

Крім того, в інтернеті можна знайти відео минулих років, де співає гламурна діва капітан Плантовська.

Втім, судячи з останнього скандалу, дівчина продовжує співати і зараз. У соцмережі вона часто викладає відео, де співає пісні російських виконавців.

Раніше "Телеграф" розповідав читачам, що спричинило гучний скандал навколо Плантовської. Популярною дівчина стала після того, як в інтернеті почали бурхливо обговорювати її фото з новорічного відпочинку в Парижі під час війни. В результаті Іванну спочатку перевели з Одеси до Житомирського прикордонного загону. А потім і зовсім звільнили із ДПСУ.