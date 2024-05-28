Умер основатель и глава агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко

За свою работу он был отмечен тремя государственными наградами

Во вторник, 28 мая 2024 года, стало известно, что скончался заслуженный журналист Украины, основатель и глава информационного агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко. Ему было 63 года.

О смерти Александра Мартыненко сообщает "Интерфакс-Украина". Пока никаких подробностей неизвестно.

"Информационное агентство "Интерфакс-Украина" с большой печалью сообщает о смерти основателя и главы агентства Александра Мартыненко в Киеве во вторник", ― сообщает агентство.

Александр Мартыненко родился в Харькове 22 августа 1960 года. После окончания экономического факультета Харьковского государственного университета остался работать в учреждении на должности младшего научного сотрудника.

Журналистскую карьеру начал в 1990 году, став редактором отдела газеты "Ориентир Дип". В 1992 году стал главредом агентства "Харьков-новости".

Пост президента информационного агентства "Интерфакс-Украина" он занимал с 1992 по 1998 год. Затем стал пресс-секретарем президента Украины Леонида Кучмы. В должности пресс-секретаря работал с 1998 по 2001 год.

Александр Мартыненко также занимал должность секретаря Совета по вопросам информационной политики при президенте Украины (2001-2002) и был членом Нацсовета по телевидению и радиовещанию (2002-2003). С 2003 года стал генеральным директором "Интерфакс-Украина".

В 2010 году Александр Мартыненко стал заслуженным журналистом Украины. У него есть и другие государственные награды: орден князя Ярослава Мудрого 5-й степени (2020 г.) и орден "За заслуги" III степени (2022 г.).

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