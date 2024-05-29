Хочет ли Путин переговоров? В НАТО указали на очевидный признак

Российская армия активизировалась на поле боя, что не похоже на действия страны, которая хочет переговоров

Несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина о готовности к переговорам, в НАТО этого не видят. Там отмечают, что все действия оккупационной армии говорят об обратном.

Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании Совета иностранных дел Европейского Союза 28 мая. По его словам, в последнее время российская армия лишь активизировалась на поле боя.

"Если мы хотим достичь решения через переговоры, при котором Россия признает, что Украина должна преобладать как суверенное независимое государство в Европе, тогда единственный способ достичь этого — оказать военную поддержку Украине", — сказал Столтенберг.

Он напомнил, что лишь Украина вправе решать, когда ей садиться за стол переговоров, а в Альянсе продолжают считать, что ход переговоров будет зависеть от происходящего на поле боя.

Генсек НАТО добавил, что переговоры станут реальными, когда Путин убедится, что не сможет победить на поле боя и не сможет получить контроль над Украиной.

Ранее "Телеграф" писал, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что Украина понимает, что война с Россией закончится именно переговорами. Для этого и была разработана и продвигается формула мира президента Владимира Зеленского.