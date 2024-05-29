Трибунал над Путиным и его свитой: почему процесс будет уникальным и как это скажется на войне

Если бы Россия сейчас проиграла, союзники в тот же день проявили бы готовность к созданию трибунала

Трибунал над военным и политическим руководством России может стать уникальным в истории, потому что в отличие от других случаев, Украина не намерена дожидаться окончания войны, чтобы начать этот процесс. Кроме того, трибунал может проходить в формате заслушивания уголовного дела в суде без подозреваемого.

Об этом рассказал депутат от фракции "Слуга народа" и глава комитета Верховной Рады по правовой политике Денис Маслов в интервью "Телеграфу": "Уникальный суд над Путиным может начаться в этом году — нардеп".

На вопрос нашего журналиста о том, насколько на процесс согласования трибунала оказывает влияние ситуация на фронте, собеседник ответил, что значительной взаимосвязи нет.

"Честно говоря, я не вижу прямой корреляции между изменениями на фронте и созданием трибунала. Но если бы завтра Россия потерпела поражение, то поверьте, в тот же день все международные партнеры проявили бы готовность к созданию трибунала", — отметил Маслов.

По словам нардепа, этот трибунал может быть действительно уникальным. Все трибуналы создавали над побежденной стороной и когда агрессор уже проиграл на поле боя, тогда начинался юридический процесс. Однако в Украине не намерены ждать окончания войны.

"Мы же не хотим, не можем и не будем ждать окончания войны. Мы этот трибунал хотим создать еще во время войны. И это, на мой взгляд, станет одним из элементов деструктивных процессов внутри РФ. Когда их чиновники начнут получать еще большее количество ордеров на арест, когда кого-то по ордеру задерживают в какой-то стране. Это покажет внутренней российской элите, что они не защищены Путиным, бомбами, ракетами, ядерным оружием и так далее. Это покажет силу международного права", — подчеркнул Маслов.

Он считает, что это "идеальная картинка" для трибунала. Однако необходимо понимать, что это предмет договоренностей в уставе будущего трибунала. Над этим сейчас работает Core Group.

"Мое мнение — это может быть трибунал по процедуре in absentia (заслушивание уголовного дела в суде при отсутствии подсудимого). Конечно, мы слышали от кремлевских представителей, что этот трибунал не серьезный. Однако на самом деле это не так. Мы прекрасно понимаем, сколько они пытались продавить своих агентов в МУС, чтобы влиять на эти процессы. Поверьте, они очень этого боятся", — подытожил собеседник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Офисе президента сообщили, что в двухстороннем соглашении между Украиной и Нидерландами есть блок об ответственности России. Он закрепляет предложение Нидерландов разместить будущий спецтрибунал по преступлению агрессии в Гааге.