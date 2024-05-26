Несколько стран НАТО могут отправить свои войска в Украину, но при одном условии – СМИ

Союзники понимают, что в опасности вся Европа

Польша и страны Балтии могут ввести свои войска в Украину, если российская армия добьется значительных успехов на фронте. То есть, если она достигнет стратегического прорыва на востоке.

Союзники понимают, что это возможно из-за неторопливой помощи Запада. Об этом пишет Der Spiegel.

Издание со ссылкой на собственные источники пишет, что такую позицию политики Балтии донесли Германии. Это произошло во время конференции экс-президента Эстонии Леннарта Мэри в Таллинне.

"Если россияне достигнут стратегического прорыва на востоке Украины, потому что Запад помогает без особого энтузиазма, то ситуация может резко ухудшиться. В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать, пока российские войска дойдут до их границ, предупредили прибалтийские политики — они сами введут войска в Украине. И это означает, что НАТО станет участником войны", — говорится в материале.

Отметим, что в этом материале также речь идет о мрачных перспективах Украины на поле боя. Немецкие военные считают, что ситуация не улучшится до конца осени, даже несмотря на увеличение поставок боеприпасов и введение нового закона о мобилизации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что войска НАТО могут быть введены в Украину. Так считает бывший министр обороны США Роберт Гейтс. Он подверг критике публичные обсуждения этой темы.