Скандальному одесскому экс-войскому снова избрали меру пресечения: какой размер залога теперь

Борисов обвиняется в незаконном обогащении на сумму более 142 миллионов гривен

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для бывшего одесского военкома Евгения Борисова. Он арестован на два месяца по подозрению в легализации доходов, полученных незаконным путем.

Он может выйти при условии внесения залога на сумму 140 миллионов гривен. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"Рассматривая ходатайство прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона, суд избрал бывшему начальнику Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой в виде залога в размере 140 миллионов гривен ", — говорится в сообщении.

Напомним, что 28 мая Борисова взяли под стражу по подозрению в легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах на сумму более 142 миллионов гривен. Об этом ему сообщили прямо на выходе из СИЗО по предварительному обвинению.

Заметим, что военкома-миллионера задержали еще в 2023 году, когда стало известно о его элитном автопарке и недвижимости. Свои автомобили в Украину он ввозил под видом гуманитарки. Чтобы вручить ему подозрения, следователям ДБР пришлось "заманить" Борисова в Киев.

Ранее "Телеграф" писал о том, к каким еще скандальным действиям причастен Евгений Борисов. Бывший нардеп назвал пять эпизодов.