Скандальному одеському ексвійськкому знову обрали запобіжний захід: який розмір застави тепер

Борисов обвинувачується в незаконному збагаченні на суму понад 142 мільйони гривень

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для колишнього одеського військкома Євгена Борисова. Його заарештовано на два місяці за підозрою в легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом.

Він може вийти за умови внесення застави на суму 140 мільйонів гривень. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

"Розглядаючи клопотання прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, суд обрав колишнім начальником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою у вигляді застави у розмірі 140 мільйонів гривень", — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, що 28 травня Борисова взяли під варту за підозрою в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах на суму понад 142 мільйони гривень. Про це йому повідомили прямо на виході із СІЗО за попереднім обвинуваченням.

Зауважимо, що військкома-мільйонера затримали ще 2023 року, коли стало відомо про його елітний автопарк та нерухомість. Свої автомобілі в Україну він увозив під виглядом гуманітарки. Щоб вручити йому підозри, слідчим ДБР довелося "заманити" Борисова до Києва.

Раніше "Телеграф" писав про те, до яких ще скандальних дій причетний Євген Борисов. Колишній нардеп назвав п’ять епізодів.