Чтобы не попасть на фронт, закрыл дочь в психушке: на Тернопольщине громкий скандал (видео)

Полицейские обнаружили видеообращение молодой женщины во время мониторинга соцсетей

В Тернопольской области родители упекли собственную дочь в психушку. Далее отец незаконным способом оформил над ней опекунство по признанию девушки недееспособной через суд.

Все это было сделано во избежание мобилизации. Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители обнаружили соответствующее видеообращение молодой женщины во время мониторинга соцсетей.

Так, на странице общественного активиста появилось сообщение с роликом, на котором местная жительница рассказывает, что ее отец совершает над ней насилие и незаконным способом оформил над ней опекунство по признанию ее судом недееспособной.

Таким образом, утверждает девушка, родственник пытается избежать мобилизации. Она также сообщила, что отец издевался над ней и заставлял проходить лечение в психоневрологическом учреждении.

Ведомости по данному факту правоохранители внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений граждан.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. По итогам проверки будут приняты решения и правовая квалификация.

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