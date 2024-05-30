Чтобы не попасть на фронт, закрыл дочь в психушке: на Тернопольщине громкий скандал (видео)
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Полицейские обнаружили видеообращение молодой женщины во время мониторинга соцсетей
В Тернопольской области родители упекли собственную дочь в психушку. Далее отец незаконным способом оформил над ней опекунство по признанию девушки недееспособной через суд.
Все это было сделано во избежание мобилизации. Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Тернопольской области.
Правоохранители обнаружили соответствующее видеообращение молодой женщины во время мониторинга соцсетей.
Так, на странице общественного активиста появилось сообщение с роликом, на котором местная жительница рассказывает, что ее отец совершает над ней насилие и незаконным способом оформил над ней опекунство по признанию ее судом недееспособной.
Таким образом, утверждает девушка, родственник пытается избежать мобилизации. Она также сообщила, что отец издевался над ней и заставлял проходить лечение в психоневрологическом учреждении.
Ведомости по данному факту правоохранители внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений граждан.
В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. По итогам проверки будут приняты решения и правовая квалификация.
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