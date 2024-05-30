Бить по России западным орудием можно: кто из союзников Украины за, а кто против, и почему

Далеко не все страны разделяют идею об ударах западным оружием по РФ

Украина призывает своих союзников дать одобрение на использования поставляемого ими оружия по территории внутри России и уже многие поддержали эту инициативу. При этом часть из них высказала свою отрицательную позицию в этом вопросе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что 20 мая с союзниками Киева прошли переговоры по данному поводу, однако результатов они практически не дали. Об этом пишет Reuters.

При этом некоторые партнеры все же изменили свою риторику, даже несмотря на постоянные запугивания со стороны страны-агрессора в сторону НАТО.

Соединенные Штаты Америки

Бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в прошлом году говорил:

"Я могу сказать, что мы попросили украинцев не использовать поставляемое США оборудование для прямых атак на Россию".

Уже на этой неделе, отвечая на вопрос о позиции Вашингтона, госсекретарь США Энтони Блинкен ответил, что Штаты "адаптируются и приспосабливаются".

"Я думаю, что то, что вы видели за два с лишним года, когда изменился характер поля боя, как изменились места и средства, которые использует Россия, мы адаптировались и приспособились к этому… Это именно то, что мы сделаем, в дальнейшем", — сказал он.

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил журналистам в Вашингтоне, что поддержка США Украины менялась в ходе войны. "Но сейчас в нашей политике также нет изменений".

Глава НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов Альянса снять ограничения на использование своего оружия, чтобы позволить Украине наносить удары по "законным военным целям" на территории России.

"Пришло время задуматься, будет ли правильным снять некоторые из введенных ограничений, поскольку сейчас мы видим, что особенно в Харьковской области линия фронта и линия границы более или менее совпадают", — заявил Столтенберг.

Британия

В ходе визита в Киев 3 мая министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон сказал, что Украина может использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям внутри России, и что Киев должен решать, делать ли это.

"Украина имеет на это право", — сказал он. "Подобно тому, как Россия наносит удар внутри Украины, вы можете вполне понять, почему Украина чувствует необходимость убедиться, что она защищает себя".

Франция и Германия

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Украине должно быть разрешено наносить удары по военным объектам на территории РФ, которые Москва использует для нападения на Украину.

"Мы считаем, что мы должны позволить им нейтрализовать военные объекты, с которых запускают ракеты, военные объекты, с которых нападают на Украину", — заявил он на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"(Но) мы не должны позволять им поражать другие цели в России, а также гражданские или другие военные объекты в России…", — добавил Макрон.

Отвечая на вопрос по этому поводу, Шольц сказал: "Мне кажется странным, когда некоторые люди утверждают, что Украине нельзя позволять защищаться и принимать подходящие для этого меры".

Италия

В Италии более жесткая позиция по данному вопросу. Страна заявляет, что никогда не отправит войска в Украину, и любое оружие, которое она поставила Киеву, не должно использоваться на территории России. Такое заявление сделал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"Все оружие, поступающее из Италии (в Украину), должно использоваться внутри Украины", — сказал он.

Дания

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен поддержала Столтенберга в комментариях телеканалу TV2 во вторник:

"Вы можете использовать то, что мы пожертвовали Украине, в том числе и за ее пределами, то есть против российских целей, если это соответствует международному праву. Генеральный секретарь НАТО очень четко высказался по этому вопросу… что это в рамках правил, когда вы ведете войну, потому что именно Украина подвергается нападению со стороны России".

Нидерланды

Страна заявила, что Украина должна использовать подаренное оружие в соответствии с международным правом.

"Помимо этого, Нидерланды не налагают юридических ограничений на использование оружия, поставляемого Нидерландами на территории России или на ее территории", — говорится в сообщении.

Чехия

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил на брифинге во вторник, что заявления Столтенберга и других по этому поводу "абсолютно логичны".

"Украина — страна, защищающаяся от российской агрессии… и как подвергшаяся нападению страна, безусловно, имеет все права использовать все возможности для своей защиты".

Балтия

Литва открыто заявляет о своей поддержке права Украины наносить удары по целям внутри России.

"Способ отреагировать на российскую агрессию в Украине, а также в наших странах, состоит в том, чтобы позволить Украине использовать то оружие, которое у нее уже есть, так, как ей нужно его использовать", — заявил в понедельник министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

"Вот как вы управляете эскалацией… так вы останавливаете Россию".

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс также согласился со Столтенбергом, заявив CNN в понедельник: "Я думаю, что нет никакой рациональной, прагматичной причины не позволять Украине использовать это оружие против России наиболее эффективным способом".

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал союзников Киева "усилить подготовку украинских боевиков и позволить Украине наносить удары по военным объектам в России".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по состоянию на 29 мая 11 стран-союзников Украине дали свое одобрение на то, чтобы использовать их оружие для ударов по территории России. Последней стала Канада.