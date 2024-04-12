Смерть 5-летнего мальчика после приема у стоматолога: комиссия во Львове озвучила выводы

Отец Велеса не понимает, почему врачи халатно отнеслись к жизни его сына

Эксперты признали ненадлежащим оказание медицинской помощи 5-летнему Велесу Пашнику, который впал в кому и умер после приема у стоматолога. Как выяснилось, у врачей не было необходимой квалификации.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на выводы клинико-экспертной комиссии департамента здравоохранения Львовской ОВА от 11 апреля. Заключение будет передано правоохранителям, которые ужа завели уголовное дело по ч. 2 ст. 140 УКУ (ненадлежащее исполнение врачами своих профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия).

Как рассказал председатель клинико-экспертной комиссии (КЭК), заместитель директора департамента Владимир Черной, на заседании были не только врачи, но и отец погибшего 5-летнего Велеса Пашника, адвокаты и представители учреждений здравоохранения. Комиссия определила, что врач-стоматолог Виктория Карнаухова и анестезиолог Ирина Пода не имели квалификации, чтобы лечить детей, поэтому оказать правильную помощь ребенку они не смогли.

"Найдены значительные недостатки при оказании медицинской помощи Велесу. Основное то, что врачи – анестезиолог и стоматолог – не имели соответствующей квалификации, чтобы оказывать ребенку такую помощь. У них должна быть детская стоматология и детская анестезиология, а была взрослая стоматология и взрослая анестезиология. У них не было специального сертификата для лечения детей", – рассказал Владимир Черной.

Сейчас решение Комиссии технически дорабатывается, а после подписи будет учтено при расследовании уголовного производства. При этом, по словам папы 5-летнего мальчика Виктора Пашника, на заседание не пришел директор клиники Роман Онисько. Отец также отметил, что молочные зубы его сыну удаляли под общим наркозом.

"Так легкомысленно отнестись к человеческой жизни, к детской жизни, как эти молодые врачи… Это время такое, люди такие, или образование у них такое… У них не было анестезиологической медсестры, не было сертификатов на работу с детьми, у врача-стоматолога не было лицензии на детскую стоматологию и хирургической лицензии, потому что это уже хирургия под анестезией", – говорит Виктор Пашник.

Напомним, что в декабре 2023 года 5-летний Велес Пашник, сын украинского музыканта, впал в глубокую кому после удаления молочных зубов под общим наркозом в частной клинике Ori-Dent на ул. Голубовича, 34 о Львове. У мальчика остановилось сердце и его увезли в реанимацию детской больницы по ул. Орлика.

Врачи боролись за жизнь ребенка, но спустя месяц констатировали его смерть. Велес умер, так и не придя в сознание. Правоохранители завели уголовное дело и расследуют подробности смерти ребенка.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Тернопольской области маленький мальчик умер после визита к стоматологу. Ребенку был 1 год и 10 месяцев.