Незаконно вилучали органи для трансплантації: ЗМІ повідомили про затримання ексзаступника міністра та групи лікарів

Підозрюваним вже оголосили підозру

В Україні викрили злочинну організацію, яка займалася незаконним вилученням анатомічних матеріалів у людей. Надалі їх використовували для трансплантації.

Про це повідомляє "Дніпро Оперативний" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах. Зазначається, що до цієї групи входили колишній заступник міністра охорони здоров’я та ще 10 лікарів.

За даними видання, спільниками ексзаступника міністра охорони здоров’я були лікарі ДУ "Інститут серця МОЗ України", КП "Волинська обласна клінічна лікарня" та КНП "Центральна міська клінічна лікарня" міста Києва. Їх звинувачують в організації схеми незаконного вилучення анатомічних матеріалів у людей, які перебувають у безпорадному стані та іншій залежності від правопорушників, з метою їх подальшої трансплантації.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1,2 ст.255, ч.5 ст.143, та ч.3 ст.362 КК України (порушення встановленого законом порядку трансплантації анатомічних матеріалів людини, створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній та несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї). Усім одинадцятьом учасникам організації оголошено підозру.

Варто зазначити, що видання не називає імен підозрюваних. Крім того, офіційно правоохоронні органи не повідомляли про викриття цієї злочинної групи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у вересні 2023 року українські трансплантологи вдруге пересадили печінку пацієнту зі складним діагнозом і врятувати йому життя. Така специфічна і складна операція — перший успішний досвід українських лікарів.