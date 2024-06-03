"Погубили меня и наше солнышко": оккупанты приговорили к 25 годам тюрьмы любимого полицейской из Мариуполя Марианны Чечелюк

Судилище над мужчиной провели 22 ноября 2023 года

В так называемой ДНР "осудили" на 25 лет колонии защитника Мариуполя из "Азова" Владислава Андрианова. Это парень следователя Марианны Чечелюк, которую 31 мая освободили из российского плена.

Об этом Марьяна Чечелюк рассказала в своих соцсетях. Она вместе с любимым и младшей сестрой была в бункерах "Азовстали" весной 2022 года, когда враг цинично и жестоко уничтожал Мариуполь.

Девушка рассказала, что Владислав выжил после теракта, который Россия устроила в колонии в Еленовке. Тогда, по словам пропагандистов, там умерло много украинских военных, а РФ в обстреле обвинила Украину.

Российские издания писали, что судилище над Владиславом Андриановым провели в ДНР 22 ноября 2023 года. Оккупанты приговорили его к 25 годам заключения. Марьяна отметила, что будет бороться, чтобы Россия уволила ее любимого Владислава.

"Мой любимый Азовчик, я очень тебя жду. Мое сердце, мой воздух, моя жизнь. Если бы у меня была возможность сидеть в плену вместо тебя, я не колеблясь осталась там… Я знаю как Вам там всем сложно, как они издеваются и ломают Вас. Я рядом, в мыслях, воспоминаниях, слева в сердце, помнишь? Ты хотел оставить свой след в нашей семейной жизни, но эти животные погубили меня вместе с нашим солнышком", — написала девушка.

Марьяна в комментариях под публикацией подтвердила, что была беременна, ведь это было последнее желание ее парня на заводе, перед выходом в бой, чтобы оставить рядом с собой свою копию.

Напомним, в пятницу, 31 мая, между Украиной и Россией состоялся очередной обмен пленными. В нашу страну вернулось 75 человек. Среди них — воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники и четыре гражданских. Самая молодая из женщин Марьяна Чечелюк была похищена российскими оккупантами в мае 2022 года, в г. Мариуполь. Раньше девушка работала следователем в Национальной полиции. Об этом рассказывает проект "Хочу жить". Отмечают, что оккупанты похитили девушку во время выезда в Запорожье из окруженного Мариуполя. Тогда для гражданских организовали гуманитарный коридор, ее родителей пропустили, а Марьяну вместе с несовершеннолетней сестрой Алиной отвезли на фильтрацию в поселок Безымянное Донецкой области. Оттуда Марьяну отвезли в тюрьму в Донецке.

Ранее "Телеграф" писал, что в России вынесли приговор военнослужащему вооруженных сил Украины Антону Байдракову по обвинению в якобы убийстве мирной жительницы Мариуполя в марте 2022 года. Он "приговорен" к 18 годам лишения свободы. И рассказывали, что из десяти приговоров по обвинению украинцев в шпионаже, вынесенных в суде российского Ростова-на-Дону за последние месяцы, и дело мелитопольца Сергея Бутнаря и двух его земляков. Этот человек в последние годы боролся с коррупцией в системе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, а теперь стал пленником Кремля.

Также добавим, что журналистка "Telegraf UA" Виктория Кушнир взяла интервью у волонтера Михаила Пуришева. Он рассказал об эвакуации людей под авиаударами, фильтрации, зверствах россиян в Мариуполе, унынии украинцев в линиях разграничения.