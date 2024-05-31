Больно смотреть: фотографии освобожденных из плена украинцев разбивают сердце

Удалось вернуть домой 75 украинцев и украинок

Государственная пограничная служба Украины опубликовала фотографии защитников и защитниц, которые сегодня вернулись из российского плена. "Кадры, трогающие до слез", — написали пограничники и с этим трудно не согласиться.

Сообщение сделали в своем Telegram-канале. Автор фотографий — фотограф-документалист Маркиян Лисейко.

"Кажется, вся Украина смотрит сейчас на эти лица, а каждый рядом пытается поддержать защитников, чем может. Новые вещи, душ, обед, эмоции от звонков родным и первые теплые объятия за долгое время плена", — говорится в сообщении.

Первые звонки родным

Теплые объятия

Защитники и защитницы вернулись из плена истощенными, в измученном состоянии и с очевидными следами перенесенной голодовки. Особенно это заметно по мужчинам, они потеряли мышечную ткань, выглядят анорексически.

На одной из фотографий видна Марьяна Чечелюк, которую российские оккупанты похитили в мае 2022 года, в г. Мариуполь. Раньше девушка работала следователем в Национальной полиции. Подробнее об освобожденных сегодня женщинах можно прочитать в материале "Телеграфа": Пять женщин-героинь вернулись домой из российского плена: фото одной из них поразило украинцев

Всего сегодня удалось вернуть домой 75 украинцев и украинок. Среди них — воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники и четыре гражданских.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что среди освобожденных — 19 человек, попавших в плен с острова Змеиный, 10 защитников Мариуполя и "Азовстали", 14 военнослужащих из Чернобыльской АЭС, а также украинские военные, попавшие в плен на разных направлениях. Там добавили, что по меньшей мере треть из спасенных имеют ранения, тяжелые заболевания или инвалидность.

Напомним, последний обмен пленными между Украиной и РФ прошел в феврале. Тогда удалось провести обмен 100 на 100. Домой вернулись нацгвардейцы, пограничники, воины ВСУ и защитники Мариуполя.