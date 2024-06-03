Арестовали счета и назначили судебное заседание: в Украине могут запретить еще одну партию

До суда чуть больше недели

В Украине могут запретить политическую партию "НАШ КРАЙ". Соответствующее производство было подано в суд и за ним уже назначено судебное заседание на 12 июня 2024 года.

Исковое заявление подало Министерство юстиции Украины. Об этом идет речь на сайте Верховной Рады Украины.

"Министерством юстиции Украины подано в Восьмой апелляционный административный суд исковое заявление о запрете деятельности политической партии "НАШ КРАЙ".

Постановлением Суда от 21.05.2024 открыто производство по делу №П/857/6/24 по иску Минюста к политической партии "НАШ КРАЙ", с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований по предмету спора, на стороне истца – Службы безопасности Украины, о запрете деятельности политической партии и назначено дело для рассмотрения в судебном заседании на 12.06.2024", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно статье 21 Закона Украины "О политических партиях в Украине", политическую партию просят запретить, учитывая факты совершения действий, представляющих угрозу суверенности и независимости Украины.

В законодательстве к таким действиям относятся те, которые направлены на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны, насилия, на разжигание межэтнической, расовой, религиозной, посягательство на права и свободы человека, здоровье населения; нарушение равноправия граждан в зависимости от их расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или другим признакам; распространение сведений, содержащих оправдывание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

Суд также принял меру обеспечение иска путем запрета "Приватбанка", "Сбербанка", "Государственного сберегательного банка Украины", "Мегабанка", АБ "Южный", "Банка Восток", "Укргазбанка" совершать действия по счетам, направленные на проведение расходных операций по любыми платежными инструментами для решения дела по существу.

"Постановление в части принятия мер обеспечения административного иска подлежит немедленному исполнению. Постановление вступает в законную силу с момента его подписания", — добавили в суде.

Что известно о партии

Создана партия была в 2011 году народным депутатом от Одесской области Антоном Киссе. Сначала ее назвали "Блоковая партия". В 2015 году партия была объявлена на национальном уровне как новая политическая сила местных лидеров и руководителей, не желающих участвовать в политических играх и заговорах. Идеологи партии утверждали, что объединяла их необходимость защищать соотечественников и обеспечивать развитие своего края. Сами политики из "Нашего края" называют ее "партией прагматиков, выступающих за здоровый региональный эгоизм".

Однако неофициально "Наш край" называли "партией мэров", ведь в ее состав вошли 60 городских голов. Многие мэры в недавнее прошлое представляли "Партию Регионов". В частности, это экс-мер Херсона Владимир Сальдо, экс-мер Мариуполя Юрий Хотлубей, экс-мер Бердянска Владимир Чепурный, экс-главы Борисполя Анатолий Федорчук и Чернигова Александр Соколов

В июне 2022 года СБУ разоблачила схему, с которой глава партии и руководитель ее территориальной организации продавали проходное место в Верховную Раду за $2,5 млн.

Ранее "Телеграф" писал, что прокуроры Офиса генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Украины IX созыва от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Вадима Рабиновича. Его обвиняют в государственной измене (ст. 111 УК Украины).