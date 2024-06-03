Заарештували рахунки та призначили судове засідання: в Україні можуть заборонити ще одну партію

До суду трохи більше тижня

В Україні можуть заборони політичну партію "НАШ КРАЙ". Відповідне провадження було подане до суду і за ним вже призначено судове засідання на 12 червня 2024 року.

Позовну заяву подало Міністерство юстиції України. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

"Міністерством юстиції України подано до Восьмого апеляційного адміністративного суду позовну заяву про заборону діяльності політичної партії "НАШ КРАЙ".

Ухвалами Суду від 21.05.2024 відкрито провадження у справі №П/857/6/24 за позовом Мін’юсту до політичної партії "НАШ КРАЙ", за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача – Служби безпеки України, про заборону діяльності політичної партії та призначено справу до розгляду в судовому засіданні на 12.06.2024", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, згідно зі статтею 21 Закону України "Про політичні партії в Україні", політичну партію просять заборонити з огляду на факти вчинення дій, як становлять загрозу суверенності та незалежності України.

У законодавстві до таких дій належать ті, що спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення; порушення рівноправності громадян залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками; поширення відомостей, що містять виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України.

Суд також ухвалив забезпечення позову шляхом заборони "Приватбанку", "Ощадбанку", "Державному ощадному банку України", "Мегабанку", АБ "Південний", "Банку Восток", "Укргазбанку" вчиняти дії за рахунками, спрямовані на проведення видаткових операцій за будь-якими платіжними інструментами до вирішення справи по суті.

"Ухвала в частині вжиття заходів забезпечення адміністративного позову підлягає негайному виконанню. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання", – додали у суді.

Що відомо про партію

Створено партію було у 2011 році народним депутатом від Одеської області Антоном Кіссе. Спершу її назвали "Блокова партія". У 2015 році партія була оголошена на національному рівні як нова політична сила місцевих лідерів та керівників, які не бажають брати участь у політичних іграх та змовах. Ідеологи партії стверджували, що їх об'єднувала необхідність захищати співвітчизників і забезпечувати розвиток свого краю. Самі політики із "Нашого краю" називають її "партією прагматиків, які виступають за здоровий регіональний егоїзм".

Проте неофіційно "Наш край" називали "партією мерів", адже до її складу увійшло 60 міських голів. Багато хто з мерів до недавнього минулого представляли "Партію Регіонів". Зокрема це ексмер Херсона Володимир Сальдо, ексмер Маріуполя Юрій Хотлубей, ексмер Бердянська Володимир Чепурний, ексочільники Борисполя Анатолій Федорчук та Чернігова Олександр Соколов

У червні 2022 року СБУ викрила схему, з якою голова партії та керівник її територіального осередку продавали прохідне місце до Верховної Ради за $2,5 млн.

Раніше "Телеграф" писав, що прокурори Офісу генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього народного депутата України IX скликання від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Вадима Рабіновича. Його звинувачують у державній зраді (ст. 111 КК України).