В Польше арестовали украинца, у которого ранее украли миллионы злотых (фото)

В сумке, которую украли, было 4 млн злотых

Украинца, который сообщил, что в центре Варшавы у него похитили сумку из 4 млн злотых, задержали полицейские. Он подозревается в предоставлении ложных показаний, а также есть опасения, что он может мешать следствию.

Об этом сообщает RMF 24. Отмечается, что сомнения у правоохранителей вызвала история о происхождении средств, которые якобы имел 58-летний мужчина.

На предварительных допросах украинец отмечал, что все деньги принадлежат ему и получил он их после продажи недвижимости. Часть суммы, по словам мужчины, составляют его сбережения. Но следователи обнаружили, что показания не соответствуют действительности.

"Суд решил арестовать 58-летнего мужчину, чтобы он не препятствовал процессу. Однако на данном этапе полиция не хочет разглашать больше подробностей своих находок", — говорится в сообщении.

Задержание украинца

Заметим, что инцидент с ограблением произошел в конце апреля. Тогда на украинца напали двое мужчин, личности которых пока не установлены, когда он входил в дом на улице Кошиковой. Они свергли его, жестоко избили и отобрали сумку с деньгами. Тогда отмечаемая СМИ сумма была меньше и составляла 2 млн злотых.

Улица Кошикова

До этого следствие получило кадры, на которые видно, что 58-летний украинец находился в пункте обмена валют, где обменивал иностранную валюту на польские злотые.

Украинец обменивает валюту

Ранее "Телеграф" писал, что на известного украинского блогера Николаса Карму напали прямо во Львове. Событие произошло на площади Рынок — в центре города. Когда блоггер прогуливался по улице и, как обычно, снимал видео, два проходящих мимо молодых человека выкрикивали ему провокативные высказывания и выражались нецензурной лексикой.