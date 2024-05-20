В Польше арестовали украинца, у которого ранее украли миллионы злотых (фото)
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В сумке, которую украли, было 4 млн злотых
Украинца, который сообщил, что в центре Варшавы у него похитили сумку из 4 млн злотых, задержали полицейские. Он подозревается в предоставлении ложных показаний, а также есть опасения, что он может мешать следствию.
Об этом сообщает RMF 24. Отмечается, что сомнения у правоохранителей вызвала история о происхождении средств, которые якобы имел 58-летний мужчина.
На предварительных допросах украинец отмечал, что все деньги принадлежат ему и получил он их после продажи недвижимости. Часть суммы, по словам мужчины, составляют его сбережения. Но следователи обнаружили, что показания не соответствуют действительности.
"Суд решил арестовать 58-летнего мужчину, чтобы он не препятствовал процессу. Однако на данном этапе полиция не хочет разглашать больше подробностей своих находок", — говорится в сообщении.
Заметим, что инцидент с ограблением произошел в конце апреля. Тогда на украинца напали двое мужчин, личности которых пока не установлены, когда он входил в дом на улице Кошиковой. Они свергли его, жестоко избили и отобрали сумку с деньгами. Тогда отмечаемая СМИ сумма была меньше и составляла 2 млн злотых.
До этого следствие получило кадры, на которые видно, что 58-летний украинец находился в пункте обмена валют, где обменивал иностранную валюту на польские злотые.
Ранее "Телеграф" писал, что на известного украинского блогера Николаса Карму напали прямо во Львове. Событие произошло на площади Рынок — в центре города. Когда блоггер прогуливался по улице и, как обычно, снимал видео, два проходящих мимо молодых человека выкрикивали ему провокативные высказывания и выражались нецензурной лексикой.