Миллионы на "формирование знания о достижениях Украины": Госкомтелерадио объявило интересный тендер во время войны

Аукцион должен пройти через несколько недель

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины объявил тендер на разработку и проведение коммуникационной кампании относительно шагов и достижений Украины на пути евроинтеграции. Ожидаемая стоимость его выполнения составляет 5,4 миллиона гривен.

Соответствующая информация обнародована в электронной системе публичных закупок Prozorro. Полное название тендера звучит следующим образом: "Разработка и проведение коммуникационной кампании с целью формирования знания о евроинтеграционных шагах и достижениях Украины за время полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину среди граждан государств-членов Европейского Союза, а также среди граждан Украины путем адаптации и распространения аудиовизуальной продукции через сеть интернет".

Там отмечается, что тендер был объявлен 31 мая, а аукцион должен начаться 19 июня 2024 года. Заказчик ожидает, что работы по тендеру будут выполнены до 30 ноября 2024 года.

Кроме того, заказчик тендера отметил, что закупка услуг осуществляется во исполнение операционного Плана мероприятий, утвержденного распоряжениями Кабинета Министров. Госкомтелерадио определен главным исполнителем в рамках бюджетной программы КПКИК 3802390 "Совершение мероприятий по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в информационной сфере" на 2024 год.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что ГП Министерства обороны Украины "Государственный оператор тыла" в конце мая провело крупнейший тендер в этом году на поставку комплектов продуктов. Ожидаемая стоимость закупки составила около 11,5 млрд грн.