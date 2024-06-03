Компании в орбите Порошенко выиграли тендеров на 5 миллиардов

ГП Министерства обороны Украины "Государственный оператор тыла" в конце мая провело самый большой тендер в этом году на поставку комплектов продуктов. Ожидаемая стоимость закупки составила почти 11,5 млрд грн. И добрую половину заказов получили малоизвестные компании, которые могут относиться к окружению Петра Порошенко.

К таким выводам пришел Дмитрий Грицай в статье "Собственники-ноунеймы и связь с Порошенко: кто стоит за победителями 10-миллиардного тендера Минобороны".

Тендер состоял из четырех лотов. В каждом выиграла отдельная компания. Это "Юнайтед Фуд Групп" (1,6 млрд грн), "Асікс Групп" (3,1 млрд грн), "Гранпрі Лтд" (2,5 млрд грн) и "Міт Пром" (2,5 млрд грн).

Победителей двух из четырех лотов, ООО "Асікс Груп" и ООО "Гранпрі Лтд" можно отнести к сфере влияния одесского предпринимателя Валерия Друзенко. " Телеграф" уже писал о компаниях с его орбиты "Нова-постач" и "Біосоіл". В 2022 году они получили заказы на поставку для армии на 6 млрд грн.

И эта группа выглядит очень приближенной к Петру Порошенко. В 2022 году в рамках уголовного производства были арестованы счета контрагентов и выгодоприобретателей схемы занижения налогов. И среди них нашлись ООО "ПК "Зоря Поділля" и ООО "Група Агропродінвест", принадлежащие Петру Порошенко. По данным Офиса Генпрокурора, "Нова-постач" и "Біосоіл" перевели на их счета почти пол миллиарда гривен. Это была предоплата за сахар.

Все компании по "пулу" Друзенко оказались клиентами Международного инвестиционного банка Порошенко. Было в перечне и ООО "Асікс Груп". Его счета также были арестованы судом. Другой победитель последнего тендера, ООО "Гранпрі Лтд" также является клиентом банка Порошенко. Эта компания даже задекларировала получение оборудования в аренду у супруги Валерия Друзенко. Так что об их связи можно говорить уверенно.

"И самой большой интригой остается то, станут ли связи компаний-победителей с экс-президентом мешать получению ими еще одного огромного госзаказа. В этот раз — почти на 5 млрд грн", — пишет Грицай.