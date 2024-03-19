Медали на миллионы: Нацполиция объявила интересный тендер

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Национальная полиция Украины объявила тендер на закупку ведомственных поощрительных знаков отличия и нагрудных знаков. Его ожидаемая стоимость должна составить 3 миллиона 830 тысяч гривен.

Информация о тендере была обнародована в электронной системе публичных закупок Prozorro. Аукцион должен пройти 20 марта.

Согласно условиям тендера, Нацполиции должно быть поставлено 14 тысяч 560 штук поощрительных знаков отличия:

медаль "10 лет добросовестной службы" – 2 500 шт.;

медаль "15 лет добросовестной службы" – 2 500 шт.;

медаль "20 лет добросовестной службы" – 800 шт.;

медаль "Ветеран службы" – 800 шт.;

нагрудный знак "Знак Почета" – 500 шт.;

нагрудный знак "Ветеран войны-участник боевых действий" – 5 960 шт.;

нагрудный знак "Ветеран Национальной полиции" – 1500 шт.

Срок поставки товаров, выполнения работ или услуг: 25 ноября 2024 года. Оплата будет произведена по факту поставки товара в течение текущего бюджетного периода.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Управление образования Дарницкой РГА города Киева заказало обработанные фрукты и овощи на 11,5 миллиона гривен для поставки в детские сады района.