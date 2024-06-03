Мільйони на "формування знання про здобутки України": Держкомтелерадіо оголосило цікавий тендер під час війни

Аукціон має відбутися через декілька тижнів

Державний комітет телебачення і радіомовлення України оголосив тендер на розроблення та проведення комунікаційної кампанії щодо кроків та здобутків України на шляху до євроінтеграції. Очікувана вартість його виконання становить 5,4 мільйона гривень.

Відповідна інформація оприлюднена в електронній системі публічних закупівель Prozorro. Повна назва тендеру звучить наступним чином: "Розроблення та проведення комунікаційної кампанії з метою формування знання про євроінтеграційні кроки та здобутки України за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну серед громадян держав-членів Європейського Союзу, а також серед громадян України, шляхом адаптації і поширення аудіовізуальної продукції через мережу інтернет".

Там зазначається, що тендер було оголошено 31 травня, а аукціон має початись 19 червня 2024 року. Замовник очікує, що роботи по тендеру буде виконано до 30 листопада 2024 року.

Крім того, замовник тендеру зазначив, що закупівля послуг здійснюється з метою виконання операційного Плану заходів, затвердженого розпорядженнями Кабінету Міністрів України Держкомтелерадіо визначений головним виконавцем в рамках бюджетної програми КПКВК 3802390 "Здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері" на 2024 рік.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що ДП Міністерства оборони України "Державний оператор тилу" наприкінці травня провело найбільший тендер цього року на постачання комплектів продуктів. Очікувана вартість закупівлі склала майже 11,5 млрд грн.