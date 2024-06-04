Школу возле границы с РФ хотят отремонтировать за 16 млн: в Харьковской области разгорается новый скандал

До войны в школе училось только 70 детей

В Харьковской области хотят потратить более 16 млн грн на ремонт школы, которая расположена в 10 км от границы с Россией. Речь идет о Писаревской гимназии Золочевского поселкового совета.

Отдел образования, молодежи и спорта поселкового совета объявил торги по ремонту здания школы ожидаемой стоимостью в 16,13 миллиона гривен. Об этом стало известно во время мониторинга системы "Prozorro".

Ремонтные работы должны охватить подвальные помещения школы, которые могут работать как укрытие. Однако Писаревка расположена в 10 км от украинско-российской границы. До начала полномасштабной войны в селе проживало менее 700 человек, а в школе обучалось 70 учеников.

Писаревка на карте

Писаревская гимназия

В конце мая глава общины Виктор Коваленко анонсировал принудительную эвакуацию детей из приграничных сел Золочевской общины. А именно из Александровки, Тимофеевки, Возрожденского. Расстояние от села Возрожденивское до Писаревки – восемь километров. Поэтому возникает вопрос о целесообразности подобных расходов сейчас, ведь Коваленко не исключает, что российская армия может начать наступление на Золочевском направлении. Эти предположения подтвердил и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В то же время аукцион более чем на 16 млн запланирован на 5 июня, работы должны быть завершены до конца года.

Ранее "Телеграф" писал, что в школах Киева прозвенел последний звонок. Учебный год закончился раньше запланированного.