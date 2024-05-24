Строительство бомбоубежищ в школах: в МОН объяснили, почему оно станет нескончаемым процессом

Здесь "помогло" советское наследие

В Украине учебные заведения не обеспечены бомбоубежищами на 100%. Но даже если укрытия будут везде, это не прекратит процесс строительства

Все укрытия должны соответствовать новым государственным стандартам и выдерживать прямое попадание ракетой. Об этом глава МОН Оксен Лисовой рассказал эксклюзивно для "Телеграфа" в интервью "Учебный год сместят на лето: министр образования о зарплатах учителей, новых графиках обучения и своей отставке".

"Сегодня у нас есть 88% имеющихся укрытий в разных учебных заведениях. Там, где их еще нет, — это самые сложные решения. Там, где нет старого советского ПРУ (противорадиационное укрытие. — Ред.), нет подвала, который можно переоборудовать в укрытие. Там нужно просто строить. А строить, ответственно, по новым государственным стандартам, чтобы укрытие выдержало прямое попадание — достаточно дорогое задание", — сказал Лисовой.

Деньги на строительство сейчас выделяют государство и доноры. Но после окончания работ придется проверять все имеющиеся укрытия, чтобы они тоже отвечали новым стандартам.

"Сейчас ведут такое строительство, из государственного бюджета средства выделяют, доноры выделяют миллионы долларов. Но в дальнейшем у нас будет новый вызов: когда обеспечим [образовательные учреждения] на 100% какими-то укрытиями, мы должны будем вернуться на новый круг и пересмотреть уже имеющиеся укрытия на предмет их надежности и сделать программу, которая позволит построить в каждой школе полноценное и качественное укрытие", — сказал Лисовой.

Ранее Лисовой прокомментировал слухи об отставке с поста министра. Он заявил, что будет максимально продуктивно работать до последнего дня. А также назвал еще одну отрасль, где он видит себя.

Также министр рассказал, как МОН будет исходить из энергетического кризиса. В ведомстве нашли два способа минимизировать последствия.

"Телеграф" ранее сообщал, что школьники и студенты будут учиться летом. Такое решение было принято в МОН.