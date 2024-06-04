Укр

Рада приняла важный закон об английском языке: детали

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Теперь он станет одним из языков международного общения Новость обновлена 04 июня 2024, 13:47
Теперь он станет одним из языков международного общения. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Верховная Рада Украины 4 июня 2024 года приняла во втором чтении законопроект об английском как одном из языков международного общения в Украине. "За" проголосовали 236 народных депутатов.

Законопроект предусматривает официальное закрепление статуса английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Теги:
#Украина #Верховная Рада #Законопроект #Английский язык