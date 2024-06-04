Послужит мостом к членству в НАТО: в США дали четкий ответ, что получит Украина на саммите в июле

Саммит пройдет в июле в Вашингтоне

На саммите НАТО в Вашингтоне в июле Альянс планирует предложить Украине пакет помощи по безопасности. В то же время, НАТО не удовлетворит просьбу Киева о членстве на фоне российского вторжения.

Как пишет Defense News, посол США в НАТО Джулианна Смит сообщила, что в дополнение к объявлению о пакете помощи, около 32 стран заключили ряд двусторонних соглашений о поддержке Украины до саммита. По ее словам, 13 из них уже завершены.

"Члены Альянса предложат целый пакет достижений, которые будут служить мостом к их членству в Альянсе. Частью пакета будет формулировка, которую мы будем использовать для описания стремлений Украины к членству в самой декларации", — рассказала дипломат.

По ее словам, частично это будет институционализация двусторонней поддержки, которая сейчас предоставляется Украине. Также речь пойдет о передаче ее под командование НАТО.

"Частично это будет работа над определением новых ресурсов для наших друзей в Украине и обеспечением того, что мы пошлем сигнал Москве, что альянс НАТО никуда не денется", — добавила Смит.

Напомним, саммит НАТО в Вашингтоне будет посвящен 75-летию альянса. Он состоится в июле 2024 года. Планируется, что на нем будет обсуждаться способы реагирования на основные угрозы для Альянса, а также план его деятельности на несколько лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по словам спикера Госдепартамента США Мэтью Миллера, на июльском саммите Украина не получит ожидаемого приглашения в НАТО. Все 32 страны-члена будут играть определенную роль в принятии этого решения.