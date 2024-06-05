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"Не ограничиваем...": в США сделали позитивное для Украины заявление по американскому оружию

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Штаты не давали Украине ограничений по сбитию самолетов врага. Иллюстрация Новость обновлена 05 июня 2024, 07:43
Штаты не давали Украине ограничений по сбитию самолетов врага. Иллюстрация. Фото Коллаж "Телеграфа"

Украина понимает наставление, которое дали в США

Соединенные Штаты Америки не давали ограничений Украине на уничтожение вражеских самолетов. Даже если они находятся не в воздушном пространстве Украины.

Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби во время брифинга. По его словам, он не может подтвердить сообщение о том, что Украина впервые использовала американское оружие по территории РФ.

"Как я уже сказал, мы просто не в состоянии повседневно знать, во что именно украинцы стреляют. Конечно, это на тактическом уровне. Поэтому я не могу этого подтвердить. Я могу сказать вам, что они понимают наставления, которые им дали", — сказал Кирби.

Он добавил, что ограничений для Украины по уничтожению вражеских самолетов никогда не было.

"Никогда не существовало ограничений на сбивание украинцами вражеских самолетов, даже если эти самолеты необязательно находятся в украинском воздушном пространстве. Я имею в виду, что они могут сбивать российские самолеты, представляющие угрозу", — объяснил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украина вскоре получит от Швеции самолеты дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890, которые помогут сбивать"шахеды" и ракеты.

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#Украина #США #Оружие #Джон Кирби