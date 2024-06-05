"Не обмежуємо...": у США зробили позитивну для України заяву щодо американської зброї

Україна розуміє повчання, яке дали в США

Сполучені Штати Америки не давали обмежень Україні на знищення ворожих літаків. Навіть якщо вони не в повітряному просторі України.

Про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі під час брифінгу. За його словами, він не може підтвердити повідомлення про те, що Україна вперше використала американську зброю територією РФ.

"Як я вже сказав, ми просто не можемо повсякденно знати, у що саме українці стріляють. Звичайно, це на тактичному рівні. Тому я не можу цього підтвердити. Я можу сказати вам, що вони розуміють настанови, які їм дали", — сказав Кірбі.

Він додав, що обмежень для України щодо знищення ворожих літаків ніколи не було.

"Ніколи не існувало обмежень на збивання українцями ворожих літаків, навіть якщо ці літаки необов’язково перебувають в українському повітряному просторі. Я маю на увазі, що вони можуть збивати російські літаки, які загрожують", — пояснив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україна незабаром отримає від Швеції літаки далекого радіолокаційного виявлення ASC 890, які допоможуть збивати "шахеди" та ракети.