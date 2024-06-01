Бронируют от мобилизации и дают жилье: в Украине ищут автомехаников на очень хорошую зарплату
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В обязанности будет входить оперативный и плановый ремонт тягачей и полуприцепов
В Украине появляется все больше предложений работы с бронированием от мобилизации. Львовская компания ищет автомехаников на очень хорошую зарплату.
Соответствующая вакансия размещена на одном из сайтов поиска работы и подбора персонала. Требуется автослесарь, автомеханик, ходовик, которому предлагают бронь от мобилизации и зарплату от 45 000 до 80 000 гривен. Сотрудник нужен на условиях полной занятости, работодатель готов взять студента, человека с инвалидностью, ветерана, пенсионера, но с опытом работы от 1 года. При необходимости сотруднику предоставляют жилье.
Компания предлагает высокую и стабильную зарплату, которую будет выплачивать дважды в месяц. Работа — на новой СТО с возможностью обучения за счет работодателя. Условия труда комфортные.
В работу будет входить оперативный и плановый ремонт тягачей и полуприцепов. Также она включает предварительную диагностику неисправностей тягачей и полуприцепов, выявление дефектов, снятие и установку агрегатов.
Требования к претендентам:
- опыт работы с грузовыми автомобилями, полуприцепами;
- знание строения и механики тягачей, полуприцепов;
- умение выполнять слесарные работы разной сложности.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве коммунальщиков на работу "заманивают" бронью от мобилизации. В сети это вызвало волну возмущения.