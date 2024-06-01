Бронируют от мобилизации и дают жилье: в Украине ищут автомехаников на очень хорошую зарплату

В обязанности будет входить оперативный и плановый ремонт тягачей и полуприцепов

В Украине появляется все больше предложений работы с бронированием от мобилизации. Львовская компания ищет автомехаников на очень хорошую зарплату.

Соответствующая вакансия размещена на одном из сайтов поиска работы и подбора персонала. Требуется автослесарь, автомеханик, ходовик, которому предлагают бронь от мобилизации и зарплату от 45 000 до 80 000 гривен. Сотрудник нужен на условиях полной занятости, работодатель готов взять студента, человека с инвалидностью, ветерана, пенсионера, но с опытом работы от 1 года. При необходимости сотруднику предоставляют жилье.

Компания предлагает высокую и стабильную зарплату, которую будет выплачивать дважды в месяц. Работа — на новой СТО с возможностью обучения за счет работодателя. Условия труда комфортные.

В работу будет входить оперативный и плановый ремонт тягачей и полуприцепов. Также она включает предварительную диагностику неисправностей тягачей и полуприцепов, выявление дефектов, снятие и установку агрегатов.

Требования к претендентам:

опыт работы с грузовыми автомобилями, полуприцепами;

знание строения и механики тягачей, полуприцепов;

умение выполнять слесарные работы разной сложности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве коммунальщиков на работу "заманивают" бронью от мобилизации. В сети это вызвало волну возмущения.