Украинцам предлагают работу с хорошей зарплатой и бронью от мобилизации: но есть важное условие
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Вакансия подойдет многим
В Украине становится все проще найти работу с бронью от мобилизации. Работодатели адаптируются к новым реалиям и предлагают будущим сотрудникам все больше таких вакансий. Соответствующие предложения уже есть в разных городах, а некоторые из них с достаточно высокой зарплатой.
Об этом свидетельствуют данные на одном из популярных сайтов для поиска работы. Там, например, появилась вакансия курьера с зарплатой выше среднего уровня. Её предлагает компания "Новая почта". Сотрудников ищут в Днепре, но важным условием является наличие своего легкового автомобиля.
Что из себя представляет работа
Водитель с легковым авто на доставку почтоматов (левый берег).
Что нужно делать
- Осуществлять адресную доставку или забор посылок клиентов.
- Осуществлять взаиморасчеты с клиентами.
- Оформлять сопроводительные документы.
- Поддерживать автомобиль в надлежащем техническом состоянии.
Какие требования предъявляют к будущему сотруднику
- Наличие водительского удостоверения категории В.
- Наличие собственного автомобиля.
- Наличие открытого ФЛП или готовность его открыть.
- Безаварийный стаж вождения на автомобиле.
- Хорошее знание города.
- Профессиональные навыки вождения.
- Свободное владение украинским языком.
Что предлагают
- Официальная заработная плата, оплачиваемые отпуска, больничные и командировки.
- Работа для мужчин и женщин.
- Бесплатное обучение.
- Молодой дружеский коллектив.
- Бронирование военнообязанных.
- Возможность карьерного роста.
Размер зарплаты
25-30 тысяч гривен
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве появилось много вакансий с бронированием от мобилизации и зарплатой от 20 тысяч гривен. Есть предложения для разных специалистов.