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Украинцам предлагают работу с хорошей зарплатой и бронью от мобилизации: но есть важное условие

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Украинцам предлагают работу с хорошей зарплатой и бронью от мобилизации: но есть важное условие Новость обновлена 02 июня 2024, 11:08

Вакансия подойдет многим

В Украине становится все проще найти работу с бронью от мобилизации. Работодатели адаптируются к новым реалиям и предлагают будущим сотрудникам все больше таких вакансий. Соответствующие предложения уже есть в разных городах, а некоторые из них с достаточно высокой зарплатой.

Об этом свидетельствуют данные на одном из популярных сайтов для поиска работы. Там, например, появилась вакансия курьера с зарплатой выше среднего уровня. Её предлагает компания "Новая почта". Сотрудников ищут в Днепре, но важным условием является наличие своего легкового автомобиля.

Что из себя представляет работа

Водитель с легковым авто на доставку почтоматов (левый берег).

Что нужно делать

  • Осуществлять адресную доставку или забор посылок клиентов.
  • Осуществлять взаиморасчеты с клиентами.
  • Оформлять сопроводительные документы.
  • Поддерживать автомобиль в надлежащем техническом состоянии.

Какие требования предъявляют к будущему сотруднику

  • Наличие водительского удостоверения категории В.
  • Наличие собственного автомобиля.
  • Наличие открытого ФЛП или готовность его открыть.
  • Безаварийный стаж вождения на автомобиле.
  • Хорошее знание города.
  • Профессиональные навыки вождения.
  • Свободное владение украинским языком.

Что предлагают

  • Официальная заработная плата, оплачиваемые отпуска, больничные и командировки.
  • Работа для мужчин и женщин.
  • Бесплатное обучение.
  • Молодой дружеский коллектив.
  • Бронирование военнообязанных.
  • Возможность карьерного роста.

Размер зарплаты

25-30 тысяч гривен

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве появилось много вакансий с бронированием от мобилизации и зарплатой от 20 тысяч гривен. Есть предложения для разных специалистов.

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