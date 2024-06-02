Украинцам предлагают работу с хорошей зарплатой и бронью от мобилизации: но есть важное условие

Вакансия подойдет многим

В Украине становится все проще найти работу с бронью от мобилизации. Работодатели адаптируются к новым реалиям и предлагают будущим сотрудникам все больше таких вакансий. Соответствующие предложения уже есть в разных городах, а некоторые из них с достаточно высокой зарплатой.

Об этом свидетельствуют данные на одном из популярных сайтов для поиска работы. Там, например, появилась вакансия курьера с зарплатой выше среднего уровня. Её предлагает компания "Новая почта". Сотрудников ищут в Днепре, но важным условием является наличие своего легкового автомобиля.

Что из себя представляет работа

Водитель с легковым авто на доставку почтоматов (левый берег).

Что нужно делать

Осуществлять адресную доставку или забор посылок клиентов.

Осуществлять взаиморасчеты с клиентами.

Оформлять сопроводительные документы.

Поддерживать автомобиль в надлежащем техническом состоянии.

Какие требования предъявляют к будущему сотруднику

Наличие водительского удостоверения категории В.

Наличие собственного автомобиля.

Наличие открытого ФЛП или готовность его открыть.

Безаварийный стаж вождения на автомобиле.

Хорошее знание города.

Профессиональные навыки вождения.

Свободное владение украинским языком.

Что предлагают

Официальная заработная плата, оплачиваемые отпуска, больничные и командировки.

Работа для мужчин и женщин.

Бесплатное обучение.

Молодой дружеский коллектив.

Бронирование военнообязанных.

Возможность карьерного роста.

Размер зарплаты

25-30 тысяч гривен

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве появилось много вакансий с бронированием от мобилизации и зарплатой от 20 тысяч гривен. Есть предложения для разных специалистов.