Водителям предложили работу с зарплатой до 80 тысяч и бронью от мобилизации: берут даже с небольшим опытом
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Требования достаточно лояльные
В Украине становится все проще найти работу с бронью от мобилизации, потому что работодатели адаптируются к новым условиям и предлагают будущим сотрудникам определенные бонусы. Такие вакансии для любых специальностей есть в разных городах, а также предложения с достаточно высокой зарплатой.
На одном из сайтов для поиска работы появилась вакансия для водителей с зарплатой до 80 тысяч гривен и бронированием от мобилизации. Сотрудника ищут для работы в Радехове Червоноградского района Львовской области.
Потенциальный работник должен иметь водительское удостоверение категории СЭ. То есть, ищут водителя для фур. Также среди требований — опыт от 1 года, пунктуальность и ответственность.
По условиям вакансии, у водителя всего две обязанности. Это перевозка груза по маршруту и соблюдение правил дорожного движения, безопасности.
Работодатель обещает водителю следующие условия:
- зарплата от 65 до 80 тысяч гривен;
- официальный доход;
- гибкий график работы;
- возможность бронирования от мобилизации.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве появилось много вакансий с бронированием от мобилизации и зарплатой от 20 тысяч гривен. Есть предложения для разных специалистов.
В СМИ ранее писали, что Офис президента отказался от идеи "экономического бронирования". Речь идет о финансовой модели, при которой работодатель платит по 20 тысяч гривен военного сбора, чтобы определенных работников не мобилизовали. "Телеграф" направил письмо, чтобы узнать, действительно ли от "экономического бронирования" отказались, и в Офисе президента ответили на запрос.