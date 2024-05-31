Водителям предложили работу с зарплатой до 80 тысяч и бронью от мобилизации: берут даже с небольшим опытом

Требования достаточно лояльные

В Украине становится все проще найти работу с бронью от мобилизации, потому что работодатели адаптируются к новым условиям и предлагают будущим сотрудникам определенные бонусы. Такие вакансии для любых специальностей есть в разных городах, а также предложения с достаточно высокой зарплатой.

На одном из сайтов для поиска работы появилась вакансия для водителей с зарплатой до 80 тысяч гривен и бронированием от мобилизации. Сотрудника ищут для работы в Радехове Червоноградского района Львовской области.

Потенциальный работник должен иметь водительское удостоверение категории СЭ. То есть, ищут водителя для фур. Также среди требований — опыт от 1 года, пунктуальность и ответственность.

По условиям вакансии, у водителя всего две обязанности. Это перевозка груза по маршруту и соблюдение правил дорожного движения, безопасности.

Работодатель обещает водителю следующие условия:

зарплата от 65 до 80 тысяч гривен ;

; официальный доход;

гибкий график работы;

возможность бронирования от мобилизации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве появилось много вакансий с бронированием от мобилизации и зарплатой от 20 тысяч гривен. Есть предложения для разных специалистов.

В СМИ ранее писали, что Офис президента отказался от идеи "экономического бронирования". Речь идет о финансовой модели, при которой работодатель платит по 20 тысяч гривен военного сбора, чтобы определенных работников не мобилизовали. "Телеграф" направил письмо, чтобы узнать, действительно ли от "экономического бронирования" отказались, и в Офисе президента ответили на запрос.