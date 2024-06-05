Света не будет по 10 часов: украинцам рассказали, когда ситуация изменится к лучшему

Но сейчас надеяться на уменьшение отключений не стоит

В июле украинцам следует ожидать, что по графику отключений света электроэнергии не будет по 10 часов в сутки. Ситуация может улучшиться в сентябре, когда после ремонта вернутся два блока электростанций.

А до этого на улучшение не стоит надеяться. Об этом сказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире "Ранок.LIVE".

"Не нужно даже на это (уменьшение отключений — ред.) иметь надежд. Потому что наши власти говорят, что ситуация будет еще более критична в июле. То есть если у нас сейчас с вами отключение по 6-8 часов, то мы, очевидно, будем ожидать в июле отключения по 10 часов", — отметил он.

На вопрос журналистов, следует ли ожидать улучшения ситуации с возвратом двух энергоблоков после ремонта, Попенко ответил утвердительно. Но отметил, что это произойдет не раньше конца августа, так что ситуация выровняется на сентябрь месяц.

"То есть в сентябре мы попытаемся что-то большее дать в сеть. А к этому периоду ситуация не изменится", — пояснил он.

По его словам, это связано со значительной потерей генераций, при этом не просто потерей, а потерей дополнительных мощностей. Если месяц назад речь шла о потере 8 гВт мощностей, то сейчас уже можно услышать о 9,8 гВт мощностей.

Импорт электроэнергии также не может полностью перекрыть дефицит, говорит Попенко.

Ранее "Телеграф" писал, что премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о стратегии из пяти блоков для восстановления мощностей энергетики Украины.