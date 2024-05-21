Отключения будут продолжаться месяцами: в "Укрэнерго" сообщили плохие новости и объяснили, почему так

Украинцев просят более экономно использовать электроэнергию

В "Укрэнерго" предупредили, что отключение света у населения будет продолжаться и дальше из-за значительного дефицита электроэнергии, который сохранится в ближайшие месяцы. Майское потепление несколько снизило потребление, но не смогло компенсировать этот дефицит.

Хотя отключений и стало меньше, но в компании вынуждены вводить графики отключений в вечерние часы. Это нужно для сбалансирования энергосистемы, о чем глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал в эфире "Суспільного".

"Отключений действительно стало меньше. Но дефицит еще значительный и в вечерние часы мы вынуждены вводить графики отключений, чтобы сбалансировать систему. Даже достаточно серьезные объемы импорта вечером не помогают полностью устранить дефицит, созданный российскими атаками", — сказал Кудрицкий.

Вражеские обстрелы объектов украинской энергосистемы привели к значительному повреждению электростанций. На их восстановление уйдет месяцы, а в некоторых случаях даже годы.

В ближайшие недели не следует ожидать увеличения генерации. Иногда аварийной помощи и импорта может не хватать. Именно в такие периоды будут применяться отключения, которые не следует путать с блекаутом.

"Ожидать, что у нас будет какое-то стремительное увеличение генерации в энергосистеме в ближайшие недели — не стоит. В ближайшие месяцы дефицит будет сохраняться. И время от времени он будет достигать таких значений, что импортом и аварийной помощью его нельзя будет перекрыть. Поэтому к отключениям надо быть готовыми. Это не блэкауты, это контролируемые отключения, которые мы, как оператор, применяем для того, чтобы сохранить целостность энергосистемы", — сказал председатель правления "Укрэнерго".

Кудрицкий отметил, что каждый украинец может помочь энергосистеме. Для этого следует более экономно потреблять электроэнергию.

"Что можем сделать мы с вами? Прямо сейчас — мы можем более экономно пытаться потреблять электроэнергию, не включать лишние электроприборы. Это на уровне домохозяйств, на уровне наших украинских семей", — сказал Кудрицкий.

Напомним, что из-за российских обстрелов по энергетическим объектам, существенно усилившимся в середине марта, начали применять графики отключения света. Они действуют по всей стране. Свет выключают преимущественно в часы наибольшего потребления или ночью.

Для восстановления энергосистемы нужны большие средства. Поэтому для бизнеса подняли тариф на свет. Это приведет к подорожанию товаров и услуг.

Ранее "Телеграф" сообщал, как изменится цена хлеба после поднятия тарифа на электроэнергию для предприятий. Пекарская ветвь очень сильно зависит от этого энергоресурса.