В Польше приняли новые правила пребывания для украинских беженцев: что изменилось

Украинцам позволят жить в Польше еще на год

В Польше приняли поправки к закону о помощи украинцам, которые покинули свою страну в связи с российским вторжением. В частности, они предусматривают вопрос сроков легального пребывания наших сограждан в стране.

Об этом пишет RMF24. За поправки проголосовал 381 депутат, еще 19 высказались против, а 20 воздержались.

Документ предусматривает продление граничного срока легального пребывания в Польше украинских беженцев, которые имеют номер PESEL UKR, до 30 сентября 2025 года.

Также он расширяет доступ к медицинским, семейным и социальным выплатам, социальному страхованию и доступа к коллективному жилью. Поправки предусматривают определение 36-месячного периода, во время которого ученики могут воспользоваться бесплатными языковыми курсами.

С 1 июля текущего года украинцы финансирование поддержки в виде проживания и питания находящихся в особо сложной ситуации беженцев из Украины будет возможным только на основании подписанного договора с местным компетентным воеводой или органом местного самоуправления, действующим по поручению воеводы.

Закон предусматривает также прекращение льгот, связанных с компенсацией расходов на проживание и питание беженцев, понесенных владельцами частных помещений. С 1 июля также отменяется помощь на финансирование фотографирования и единовременная денежная помощь в размере 300 злотых.

Как сообщалось ранее, правительство Польши не заинтересовано в том, чтобы поднимать вопрос возвращения украинских беженцев на родину. Вместе с тем, в стране пока не знают, как решить вопрос их долгосрочного пребывания.