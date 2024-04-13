Хуже, чем в Африке: почему цифра продолжительности жизни украинцев так неутешительна (инфографика)

Демографы говорят, что к середине XXI века украинцев останется вдвое меньше, чем было в начале эпохи независимости

Последние данные Минсоцполитики рисуют нелестную картину: в среднем украинцы потеряли почти 10 лет ожидаемой продолжительности жизни. Война, пандемия и системные просчеты — эти факторы объединились, чтобы нанести сокрушительный удар по демографической ситуации в Украине.

Как подсчитали демографы, столь резкое ухудшение произошло с 2020 по 2023 год. С прошлых 76,2 лет продолжительности украинки теперь живут только до 70,9. У мужчин падение стало еще более поразительным: с 66,4 года 2020-го — до всего лишь 57,3 года — 2023-го.

Статистика, предоставляемая Министерством социальной политики

Почему мужчины живут меньше женщин

Как говорит Павел Шевчук, ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи, у мужчин в принципе продолжительность жизни ниже, чем у женщин.

– Это общеизвестный биологический факт. Единственное, что в развитых странах разница продолжительности жизни между обоими полами составляет три года (в пользу женщин. — Ред .). У нас же даже до полномасштабного вторжения у мужчин на 10 лет была меньшая продолжительность жизни, чем у женщин, — говорит ученый в разговоре с "Телеграфом".

Сейчас разница в продолжительности жизни выросла еще. Ведь в расчете этого индикатора учитывают и смерти военнослужащих на фронте. Поскольку среди них много молодых людей, это резко снижает среднюю ожидаемую продолжительность жизни для всех украинских мужчин. Просто-напросто выбывает категория с высоким показателем потенциала.

Тревоги украинских женщин о возможном дефиците мужского населения из-за войны имеют основания. Однако не следует забывать, что значительная часть женщин покинула страну в поисках безопасности.

По словам демографа, по окончании боевых действий половая пропорция в Украине достигнет предварительного баланса.

Беспрецедентный кризис

Такое стремительное снижение продолжительности жизни почти не имеет аналогов (не считая мировых войн, пандемий или голодоморов). И хотя демографическое прогнозирование является сложной задачей в нынешних условиях, потенциальные долгосрочные последствия для Украины все же можно увидеть.

По одному из сценариев Минсоцполитики, население Украины, составившее 52 млн человек на момент обретения независимости в 1991 году, может сократиться до 25,2 млн уже в 2051 году — половины своей прежней численности.

Количество населения Украины в разные годы

Сокращение трудоспособного населения, потенциальный недостаток рабочей силы, экономическая стагнация, перегруженные системы здравоохранения и пенсионного обеспечения – это лишь некоторые из сложных проблем, которые могут усугубить низкую продолжительность жизни и численность населения.

Продолжительность жизни мужчин ниже, чем в Восточной Африке

Особенно острой "демографическая травма" стала для украинских мужчин. Их ожидаемая продолжительность жизни является одной из самых низких в мире – меньше, чем в странах, которые сталкиваются с гуманитарными катастрофами: Сомали и Южный Судан.

Украина находится далеко не на вершине рейтинга

— Но насколько правдивы цифры продолжительности жизни для восточноафриканских стран, еще неизвестно, — отмечает Павел Шевчук.

Он добавляет, что даже данные, которые Минсоцполитики обнародует по поводу ожидаемой продолжительности жизни в Украине, являются лишь приблизительными расчетами.

— У нас есть немалая проблема с демографической статистикой в Украине из-за отсутствия актуальной переписи населения. Последняя перепись у нас была проведена еще в 2001 году. А в соответствии с международными нормами государства должны осуществлять новые переписи раз в 10 лет. Великобритания, например, неукоснительно соблюдает это правило. Не пропускали ни разу, кроме 1941 из-за войны. Япония и Канада вообще считают население каждые пять лет. Так что мы значительно отстаем от общепринятой практики, — говорит специалист по демографии.

Почему перепись настолько важна?

После 2001 года демографическая ситуация в Украине существенно изменялась из-за внутренних и внешних миграционных процессов. Люди переезжают и уезжают, но эти движения населения регистрируются недостаточно.

Как следствие, демографы могут лишь опираться на прогнозы и устаревшие переписные данные 2001 года, которые уже давно не отражают реалий. На основе такой информации работает Государственная служба статистики.

Есть также ряд проблем с регистрацией умерших.

— Бывает, что случаи смерти задерживаются с документированием из-за судебных расследований или других формальностей. Тогда эти смерти могут не попасть в годовой отчет и вообще выпасть из общей статистики. Также с началом войны на Донбассе 2014 года многие смерти на оккупированных территориях не были зарегистрированы должным образом и также не вошли в официальные данные. Таких нюансов очень много, – говорит Павел Шевчук.

Все эти факторы приводят к тому, что мы постепенно теряем реальное представление о численности населения в Украине и его возрасте.

— Для расчета ожидаемой продолжительности жизни нам необходимо знать не только общее количество населения, но и сколько людей какого возраста живет в Украине и в каком возрасте больше всего смертей. Госстат, конечно, собирает данные о смертности по всем регионам, но из-за отсутствия переписи их показатели скорее оценочные, чем точные, — объясняет демограф.

Поэтому, к сожалению, мы не можем найти лучшие цифры, чем те, которые предоставляет Госстат. Они работают непосредственно с первичными данными Минюста, согласовывают и проверяют их перед публикацией. Однако и эти сведения оказываются все более устаревшими и неполными из-за накопленной погрешности с 2001 года (Ред. — год, когда была последняя перепись).

— Что касается оценок Министерства социальной политики на 2023 год, то их специалисты, вероятно, воспользовались упрощенным подходом. Они учли резкое падение ожидаемой продолжительности жизни из-за пандемии COVID-19 в 2020-2021 годах. А потом предположили, что с началом полномасштабной войны этот показатель упадет еще примерно на полгода-год. Также учли приблизительные потери среди военных, что и дало в результате такую нелестную цифру, — объясняет демограф.

То есть прогнозы на 2023 год базировались на чрезмерном понижении предварительных оценок. Демограф Павел Шевчук подсчитал и свой вариант того, какой может быть продолжительность жизни украинцев. Так, для мужчин эта цифра составила от 62,6 до 64,2 лет. А для женщин – от 74,2 до 76,6 лет.

В любом случае, важно подождать новой переписи населения для понимания состояния продолжительности жизни нации и планирования ее будущего.

Как рассказывал "Телеграф" ранее, в предыдущие годы отсутствие переписи Госстат объяснял нехваткой средств. Сейчас же члены правительства ждут, пока закончится война.